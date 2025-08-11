우리은행, 퇴직연금 현황 '우리 연금레터'로 간편하게 확인

카톡으로 자동이체, 상품만기 등 퇴직연금 현황 안내

우리은행이 고객의 효율적인 퇴직연금 자산관리를 위해 카카오 알림톡을 활용한 스마트 안내장 서비스 '우리 연금레터'를 시행한다고 11일 밝혔다.

스마트 안내장 서비스를 통해 제공되는 '우리 연금레터'는 우리WON뱅킹앱 설치 없이도 생년월일을 입력하는 간편한 인증절차만으로 고객의 퇴직연금 자산 현황을 카카오 알림톡으로 편리하게 확인할 수 있는 서비스로 이달 체크와 수익·운용 정보로 구성되어 있다.

먼저 '이달 체크'에서는 △자동이체 △상품 만기 △입금예정상품 안내 △현금성자산 운용 △디폴트옵션 안내 등 5종의 고객 맞춤형 알림과 월별 거래 이력이 요약된 자료를 제공해 준다. 특히 고객별 알림은 우리WON뱅킹과 연동되어 자동이체 연장, 운용상품 만기 예약, 보유 상품 변경 등을 간편하게 처리할 수 있다.

또한, '수익·운용 정보'에서는 △수익률 변동 추이 △자산 운용현황 등 고객의 연금 자산을 그래프를 통해 직관적으로 보여준다

우리은행 관계자는 "고객이 퇴직연금 수익률을 효율적으로 관리할 수 있도록 손쉽게 자산 현황을 확인할 수 있는 맞춤형 안내장 서비스를 도입했다"며 "앞으로 다양한 상품과 서비스로 고객의 소중한 노후자산인 퇴직연금의 수익률 제고를 위해 노력하겠다"라고 말했다.





황윤주 기자



