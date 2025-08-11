'130억 소비 쿠폰' 부여군 지역 경제 되살렸다

굿뜨래페이 지급액 85억 중 절반 소비…전통시장·소상공인 매출 증가

충남 부여군이 정부 민생경제 회복 정책의 일환으로 추진한 '민생회복 소비쿠폰' 사업이 지역경제에 활력을 불어넣고 있는 것으로 나타났다.

11일 군에 따르면 군은 총 130억 원의 예산을 소비쿠폰으로 지급했으며, 이 중 65%인 85억 원을 지역화폐 '굿뜨래페이'로 제공했다.

현재까지 굿뜨래페이 사용액은 43억 원으로 지급액의 약 절반이 이미 지역 상권에 흘러들었다.

주요 사용처는 전통시장, 음식점, 편의점, 미용실 등 생활밀착형 업종이었으며, 일부 상점은 평소보다 매출이 크게 늘어난 것으로 나타났다.

군은 이를 통해 소상공인 매출 증대와 자금의 지역 내 순환 효과가 확산되고 있다고 분석했다.

군 관계자는 "소비쿠폰 사업이 군민 소비 회복과 지역 상권 활성화에 긍정적인 효과를 거두고 있다"며 "아직 사용되지 않은 금액도 기한 내 소비해 지역경제에 더 큰 힘이 되길 바란다"고 말했다.

한편 민생회복 소비쿠폰은 오는 11월 30일까지 사용할 수 있으며, 기한이 지나면 잔액은 자동 소멸된다. 군은 앞으로도 군민 생활 안정과 지역경제 활성화를 위한 다양한 정책을 지속적으로 추진할 계획이다.





