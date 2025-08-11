"퀴닌향 강화" 롯데칠성, 새단장한 '트레비 토닉워터' 출시

향과 감미 보완해 모든 술과 어울리는 맛 구현

롯데칠성음료가 '트레비 토닉워터'의 맛과 디자인을 재단장해 출시했다고 11일 밝혔다.

롯데칠성음료는 저도수 음주 문화와 취향에 맞게 주종과 도수를 조절해 음용하는 믹솔로지(Mixology) 트렌드로 토닉워터에 대한 관심이 높아지면서 트레비 토닉워터의 경쟁력을 강화하고 브랜드에 신선함을 더하기 위해 맛과 디자인에 변화를 줬다.

롯데칠성음료는 트레비 토닉워터에 대한 다양한 조사를 통해 제품의 향과 감미를 보완해 소주, 위스키 등 모든 술과 어울리는 최적의 맛 밸런스를 찾아냈다. 또한 정통 토닉워터의 특성을 강조하기 위해 기존 대비 퀴닌향을 강화해 풍부하고 깔끔한 맛을 구현했다. 디자인도 라벨 상단에 트레비 로고를 삽입해 브랜드 정체성을 강조했고, 청량함을 표현하기 위해 내용물이 보이는 투명한 푸른색 라벨을 적용했다.

리뉴얼한 트레비 토닉워터는 롯데칠성음료 온라인 직영몰인 칠성몰을 비롯한 온라인 쇼핑몰과 대형마트, 소매점 등에서 판매된다. 기존 오리지널, 얼그레이 2종으로 운영되던 트레비 토닉워터는 리뉴얼을 통해 오리지널로 일원화돼 300㎖ 페트병으로 판매된다.

롯데칠성음료 관계자는 "젊은 세대를 중심으로 다양한 주종과 혼합해 마시는 하이볼 음주문화가 유행하며 더 맛있는 하이볼을 맛보고 싶은 소비자를 타깃으로 트레비 토닉워터 리뉴얼을 진행했다"며 "앞으로 제품 샘플링, 다양한 이벤트 등을 통해 지속해서 브랜드 인지도를 높일 계획"이라고 말했다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr



