"굿바이 백종원? 더는 못 참아"…허위 유튜버 강력 대응 나선 더본코리아

가맹점주 "피해 심각", 본사 긴급 대응 촉구

"점주 생존권 위협하는 허위정보 차단할 것"

백종원 대표가 이끄는 외식 프랜차이즈 기업 더본코리아가 자사 및 대표에 대한 허위사실을 유포한 유튜버에 강력 대응에 나선다. 본사 차원의 침묵 기조를 접고, 가맹점주들과의 공동 대응에 나선 것이다.

백종원 대표가 이끄는 외식 프랜차이즈 기업 더본코리아가 자사 및 대표에 대한 허위사실을 유포한 유튜버에 강력 대응에 나선다. AD 원본보기 아이콘

더본코리아는 점주들의 연합체인 점주협의회가 일부 유튜버가 올리고 있는 더본코리아 및 백 대표를 겨냥한 연속 영상물에 대해 강경한 대응을 요구하고 있다고 8일 밝혔다. 협의회는 해당 콘텐츠가 근거 없는 의혹을 제기하고 악의적으로 편집된 내용을 유포해왔다고 지적했다.

점주협의회는 지난 7일 본사에 긴급 상생위원회 개최를 요구하는 요청서를 접수했다. 이 요청서에는 빽다방, 홍콩반점, 역전우동, 새마을식당, 한신포차 등 주요 브랜드의 점주협의회가 공동 서명했다.

점주들은 요청서에서 "일부 유튜버가 오로지 더본코리아에 대한 비방과 혐오를 유일한 목적으로 더본코리아 및 그 관계자들에 대한 과잉 감시와 추적을 일삼고 있다"면서 "무차별적으로 의혹을 제기한 뒤 이를 악의적으로 유포하고 있으며, 최근에는 방송 제목을 '굿바이 백종원'이라고 언급하는 것을 보면 이는 '표적방송'이다"고 밝혔다.

협의회는 특히 유튜버들이 허위 주장을 바탕으로 더본코리아 각 브랜드를 공격하고 있으며, 이로 인해 점주들이 직접적인 영업 피해를 입고 있다고 호소했다. 이들이 지적한 허위 주장에는 ▲새마을식당과 홍콩반점이 저급 식재료를 사용한다는 주장 ▲빽다방이 유통기한 임박 원두를 처리하기 위해 500원 행사를 벌였다는 내용 ▲홍콩반점의 3900원 짜장면 행사가 유통기한이 지난 소스를 사용한 것이라는 등의 허위 내용이 포함됐다.

점주들은 해당 영상들로 인해 "해당 유튜버 영상을 통해 아무런 근거도 없는 수많은 허위 댓글과 혐오성 유언비어가 걷잡을 수 없이 퍼지면서 매장 운영에도 직접적인 타격을 받아 생존의 벼랑 끝으로 내몰리고 있다"고 주장했다.

협의회는 최근 국무회의에서 "가짜뉴스를 뿌리는 유튜버에 대해 징벌적 손해배상 등 강력한 제재가 필요하다"는 이재명 대통령의 발언도 언급하며, "불법·허위 정보 유포에 대한 근본적 차단 의지를 밝힌 만큼 이는 우리 점주들이 직면한 현실적 피해와 정확히 맞닿아 있다"고 강조했다.

더본코리아는 점주들의 공식 요청에 따라 이달 내로 긴급 상생위원회를 소집한다. 상생위원회는 본사와 가맹점 간 실질적인 상생 구조를 제도화하기 위한 공식 협의체로, 이번 사안에 대한 본격적인 대응 전략을 마련한다.

더본코리아 관계자는 "그동안 조회수를 늘리기 위해 검증도 안 된 허위사실을 반복적으로 유포하고 있는 악의적인 특정 유튜버에 대해 반응할 경우, 그것이 지속적인 조회수 늘리기를 위한 또 다른 콘텐츠로 양산되고, 이는 점주 피해로 이어진다고 판단해 대응을 자제해 왔으나, 점주님들께서 직접 심각한 피해에 대한 대응을 요청하신 만큼 철저하고 강력한 대응 조치를 강구할 계획이다"고 밝혔다.

또 "점주들의 피해가 누적됨에 따라 사실관계를 명확히 밝히고, 근거 없는 비방에 대해서는 법적 조치를 포함한 강경 대응에 나설 방침"이라고 했다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>