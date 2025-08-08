4060은 생필품, 2030은 '이것'에…민생소비쿠폰, 어디 썼나 봤더니

20~30대, 소비쿠폰 외식 비중 가장 높아

40~60대는 외식·생필품 구매에 골고루 사용

40~60대는 민생회복 소비 쿠폰을 외식과 생필품에 골고루 많이 사용한 반면 20·30대는 외식의 비중이 가장 높다는 조사 결과가 나왔다.

데이터 컨설팅 기업 피앰아이(PMI)는 최근 전국 만 20~69세 성인 남녀 1000명을 대상으로 '민생회복 소비 쿠폰 정책에 대한 국민 체감 조사'를 실시했다고 8일 밝혔다.

지난달 24일 서울 시내 한 음식점 메뉴판에 민생회복 지원금 안내문이 붙어 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

조사에 따르면 응답자의 96.4%가 소비 쿠폰을 신청했으며, 이 중 81.1%는 실제 사용한 것으로 나타났다. 가장 많이 활용된 지급 방식은 신용·체크카드 연동형(80.0%)이었고, 이어 모바일과 종이형 지역사랑상품권(10.5%), 선불카드(8.4%), 기타·잘 모르겠다(1.1%) 순이었다.

소비쿠폰의 주요 사용처를 묻는 질문(복수응답)에는 식당, 카페 등 외식 업종이 66.7%로 가장 많았다. 이어 마트·전통시장 등에서의 생필품 구매(61.9%)가 뒤를 이었다. 그 외에는 미용·의료(32.3%), 문화·여가(7.8%), 교육비(7.6%) 등으로 다양했다. 연령대별로는 20~30대는 외식 관련 소비 비중이 높은 반면, 40~60대는 외식과 생필품 소비가 고르게 높게 나타났다.

응답자들이 소비 쿠폰을 가장 많이 사용한 대상은 '나 자신'(51.3%)이었다. 이어 '가족이나 자녀'(39.4%), '부모님이나 친척'(5.4%), '지인·타인'(1.7%), '기부 또는 후원 목적'(0.3%), '기타'(1.9%) 순이었다. 연령별로는 20~30대에서 '나 자신을 위해 사용했다'는 응답이 특히 높았고, 40~60대는 가족이나 자녀를 위한 소비 비율이 상대적으로 높았다.

정책 시행 이후 생활 환경 변화를 묻는 질문(복수응답)에는 '전통시장이나 마트가 활기를 되찾은 느낌이다'(37.8%), '식당이나 카페에 사람이 많아졌다'(37.4%)는 응답이 많았다. '영화관, 공연장 등 여가 공간이 붐볐다'(13.9%)는 응답도 있었으며, '눈에 띄는 변화는 없었다'는 응답도 27.6%를 기록했다.

향후 지속 여부에 대해서는 '앞으로도 계속돼야 한다'(53.9%), '잘 모르겠다'(25%), '그렇지 않다'(21.1%)로 집계됐다. 40~50대 응답자의 60% 이상이 정책의 지속 필요성에 대해 공감했다.

지난달 26일 서울 관악구청 1층에 소비쿠폰 신청 안내문이 놓여있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

소비 쿠폰 정책의 긍정적 효과와 함께, 개선 필요성에 대한 목소리도 나왔다. 정책 시행 중 아쉬웠던 점(복수 응답)으로는 '사용처가 제한적이었다'(48.4%)는 응답이 가장 많았다. 이어 '아쉬운 점은 없었다'는 응답도 39.3% 달해, 조사 참여자의 상당수가 정책을 긍정적으로 평가한 것으로 나타났다. 이 외에 '홍보가 부족했다'(8.1%), '신청 절차가 불편했다'(6.8%) 등이 뒤를 이었다.

향후 소비쿠폰 정책에서 가장 보완이 필요하다고 생각되는 항목(복수응답)으로는 '사용처 다양화'(52.4%), '지급 기준 형평성 개선'(36.2%), '지원 금액 조정'(33.6%) 등이 꼽혔다. 또한 '신청 절차 간소화'(18.5%), '지급 시기 조정'(9.1%), '정책 홍보 강화'(7.7%)에 대한 응답도 확인됐다.

향후 민생 지원 방식 중 가장 효과적이라고 생각되는 방식에 대한 응답에서는 '지역화폐·소비쿠폰 지급'(39.5%)이 가장 많았고, '현금 지급'(29.8%), '세금 감면'(19.2%), '공공요금·교육비 등 직접 지원'(8%), 기타(3.5%)가 뒤를 이었다. 연령대별로 보면 20대는 '현금 지급'을 선호했고, 30대 이상은 '소비쿠폰·지역화폐' 방식의 정책을 더 선호하는 경향을 보였다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>