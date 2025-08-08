본문 바로가기
[주말 날씨] 광주·전남에 최대 200㎜ 폭우

호남취재본부 송보현기자

입력2025.08.08 18:23

해안 중심 강풍 예상…시설물 점검 필요
기상청 “온열질환·위생 관리도 주의해야”

8일 소나기가 내린 서울 세종대로에서 시민이 비를 막으며 이동하고 있다. 연합뉴스

주말 동안 광주·전남 지역에 많은 비가 내릴 것으로 예보됐다.


기상청에 따르면 이번 주말 정체전선과 저기압의 영향으로 대부분 지역에는 50~100㎜, 많은 곳은 전남 해안에 200㎜ 이상, 전남 내륙에도 150㎜ 이상의 비가 내릴 것으로 예보됐다.

9일 토요일은 아침 최저기온이 26도 안팎, 낮 최고기온은 28~31도에 이를 것으로 예보됐다. 10일 일요일도 비슷한 흐름으로, 아침 기온은 26도, 낮 기온은 31도 안팎까지 오르겠다.


기상청 관계자는 "온열질환 발생 가능성이 높은 만큼 야외 활동과 외출은 삼가고, 음식물 위생에 각별히 신경 써야 한다"며 "전남 해안을 중심으로 순간풍속 55㎞/h(15㎧) 내외의 강풍이 예상되는 만큼 시설물 점검 등 사전 대비가 필요하다"고 당부했다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
