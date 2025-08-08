이승만 미화 도서, 폐기로 끝? 광주교육청 대응 도마에

여순사건 ‘암세포 제거’ 서술에도 조치 없어

시민단체 “구입 경위·추천 교사 조사해야”

한국전쟁과 여순사건 당시 민간인 학살 책임이 있는 이승만 전 대통령을 미화한 도서가 광주 지역 학교에 비치됐던 사실이 드러났지만, 광주시교육청의 대응이 미흡하다는 지적이 제기됐다.

시민단체 '학벌 없는 사회를 위한 시민모임'은 8일 "광주시교육청이 역사 왜곡 도서 '엄마가 들려주는 이승만 건국 대통령 이야기' 3권이 비치된 A 초등학교를 지도·점검했으나, 해당 학교가 도서를 폐기한 뒤에는 아무런 추가 조치를 하지 않았다"고 밝혔다.

문제가 된 도서에는 여순사건 당시 군경의 민간인 학살을 '암세포 제거'에 비유하고, 1960년 3·15 부정선거의 책임을 이기붕 부통령에게 돌리는 등 역사 왜곡 서술이 담겨 있다.

A 초등학교는 도서 구입 절차를 거치지 않은 채, 특정 교사가 주도해 해당 도서를 구입한 것으로 알려졌다. 이 책에는 광주지역 중학교 교사 2명이 실명으로 추천사를 작성하기도 했다.

시민모임은 광주시교육청이 해당 도서가 어떻게 구입됐는지, 학교 현장에서 편향된 역사교육이 이뤄졌는지 등을 파악해야 한다고 주장했다. 추천사를 작성한 교사들에 대해서도 경위 조사와 책임 있는 조치가 필요하다고 강조했다.

시민모임은 "전남도교육청은 같은 도서가 학교에 비치된 사실이 확인되자 즉시 사과하고, 도서 선정 심의 강화와 추천사 작성 교사들에 대한 경위 조사 방침을 발표했다"며 "광주시교육청은 사안의 심각성을 인지하지 못하고 있다. 경위를 철저히 조사하고 재발 방지 대책을 마련해야 한다"고 촉구했다.





호남취재본부 송보현 기자



