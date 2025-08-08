경찰, '주식 차명거래 의혹' 이춘석 수사 본격화…고발인 연이어 조사

최초 고발인 서면조사 이어

주진우 의원실 관계자 소환

이춘석 무소속(전 더불어민주당) 의원의 주식 차명거래 의혹을 수사 중인 경찰이 연이어 고발인을 조사하며 수사에 속도를 내고 있다.

8일 경찰에 따르면 서울경찰청 금융범죄수사대는 이날 금융실명법 위반 등 혐의로 이 의원과 보좌관 차모씨를 고발한 시민 A씨를 서면으로 조사했다.

최초 고발인인 A씨는 지난 5일 국민신문고를 통해 '이 의원의 비자금 조성이 의심되니 철저히 수사해달라'는 내용의 고발장을 냈다.

경찰은 이날 오후 국민의힘 주진우 의원실 관계자도 고발인 신분으로 불러 조사했다. 의원실 관계자는 "(경찰 조사에서) 고발 취지를 다시 설명했다"며 "다른 국정기획위원들 역시 유사 범행을 저질렀을 가능성이 있어 철저한 수사가 필요하다는 입장을 전달했다"고 말했다.

경찰은 오는 9일 오전에는 김순환 서민민생대책위원회(서민위) 사무총장을 불러 고발인 조사를 이어갈 예정이다.

이 의원은 지난 4일 국회 본회의장에서 보좌관 명의로 인공지능(AI) 관련 주식을 거래했다는 의혹을 받고 있다. 당시 이 의원은 AI 관련주인 네이버와 LG씨엔에스 주식을 거래하는 모습이 포착됐는데, 그가 국정기획위원회에서 AI 정책을 담당하는 경제2분과장을 맡았다는 점에서 이해충돌 논란도 불거졌다.

금융범죄수사대는 의혹을 들여다보기 위해 변호사, 회계사 등 전문인력 등 25명으로 구성된 전담수사팀을 편성했다.





염다연 기자



