의정부시, 민원창구 직원들과 현장 고충 공유의 시간 가져

경기 의정부시는 지난 7일 시청 인근 식당에서 민원여권과 직원들과 오찬 간담회를 갖고, 반복·악성민원 대응 방안과 민원처리 개선 방향을 논의했다고 8일 밝혔다.

김동근 의정부시장이 지난 7일 시청 인근 식당에서 민원여권과 직원들과 오찬 간담회를 진행하고 있다. 의정부시 제공

이번 간담회는 일선 민원창구에서 시민들과 직접 마주하는 직원들의 애로사항을 청취하고, 전반적인 민원 서비스의 질적 향상을 도모하기 위해 마련됐다.

김동근 시장을 비롯해 민원여권과장, 담당 팀장, 민원창구 근무자 등 총 13명이 참석해 ▲기간별 주요 민원 및 빈발 민원 유형 ▲특이 민원 발생 및 대응 사례 ▲직원 고충 사항 등을 중심으로 논의했다.

김동근 시장은 다양한 민원에 대응하는 직원들의 고충과 애로사항을 청취한 뒤, 효율적인 민원 처리를 위해 부서 간 유기적인 협업과 팀장의 책임 있는 대응을 당부했다. 아울러 민원 응대 과정에서 발생하는 직원들의 심리적 부담과 정서적 상처를 덜어줄 수 있는 세심한 배려와 지원책의 필요성도 강조했다.

김지원 민원여권과장은 "이번 간담회를 계기로 민원여권과 내부 소통을 강화하고, 직원들의 심리적 소진을 줄일 수 있는 다양한 사기 진작 방안을 지속적으로 모색하겠다"며 "정기적인 의견 공유 자리를 마련해 실효성 있는 민원 대응 체계를 갖춰 나가겠다"고 전했다.

김동근 시장은 "시민들과 가장 먼저 마주하는 최일선의 민원창구에서 묵묵히 소임을 다하는 직원 여러분께 감사드린다"며 "반복적이고 악성적인 민원으로부터 직원들이 보호받을 수 있도록 제도적 보완책을 마련하고, 실질적인 지원과 배려를 아끼지 않겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



