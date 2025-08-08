스타벅스 '반입 금지 물품' 제재 이유 있었네…최악의 카공족 유형은

'최악 카공족' 1위는 '장시간 자리 비우기'

이어 '큰소리 통화'·'한 잔으로 오래 있기'

스타벅스코리아가 최근 매장에서 장시간 머무르며 공부나 업무를 하는 이른바 '카공족'을 겨냥, 매장 내 프린터와 칸막이, 멀티탭 등의 사용을 제한하고 나선 가운데 최악의 카공족으로 '장시간 자리를 비우는 사람'이 꼽혔다는 설문조사 결과가 나왔다.

'자리 맡아두고 장시간 외출'… 카페 비매너 1위

국내 스타벅스 매장에서 한 고객이 컴퓨터 모니터와 노트북 등 온갖 개인 장비를 들고 테이블 두 개를 사용해 개인 업무를 하고 있다. 엑스 AD 원본보기 아이콘

8일 채용 플랫폼 진학사 캐치가 Z세대 구직자 2037명을 대상으로 '카페 공부 빈도'에 대해 조사한 결과, 응답자의 70%는 '주 1회 이상' 카페를 방문해 공부하는 것으로 나타났다. 이 중 10%는 '주 5회 이상' 카페를 찾는다고 답했고 '주 1회 미만'이 27%, '카페를 이용하지 않음'은 3%였다.

이들이 카페를 찾는 주된 이유(복수 응답)로는 '집중이 잘 돼서'(58%)가 가장 많았다. '집, 독서실보다 덜 답답해서'(38%), '분위기가 좋아서'(22%), '주변 사람에게 동기부여를 받아서'(12%), '냉난방이 잘 돼 쾌적해서'(11%), '전기·와이파이 등 편의시설이 좋아서'(7%)가 뒤를 이었다.

가장 비매너라고 생각하는 카공족 유형으로는 '자리 맡아두고 장시간 외출'(29%)이 1위를 차지했다. 그다음으로는 '큰 소리로 통화나 대화'(25%)가 2위, '음료 한 잔으로 오래 있기' (17%)가 3위로 나타났다. 이외에 ▲무리한 정숙, 자리 변경 요구(9%) ▲좌석, 콘센트 독점(8%) ▲외부 음식물 반입(6%) ▲과도한 전자기기 사용(5%) 등의 의견도 있었다.

계속되는 '민폐 카공족' 논란…프린트기에 개인용 칸막이까지

경북 안동의 스타벅스 매장에서 프린터기를 들고 온 손님의 모습이 포착됐다. 온라인 커뮤니티 원본보기 아이콘

최근 혼자 두세 자리를 차지하거나 음료 한 잔을 주문하고 장시간 머무르며 공부나 개인 업무를 하는 카공족들을 둘러싼 갑론을박이 이어지고 있다.

특히 온라인 커뮤니티에서는 여러 사람이 사용하는 테이블 위에 개인용 칸막이를 세워두고 노트북과 헤드셋, 태블릿 등을 설치한 채 공부를 하거나, 집에 있는 프린터까지 가져와 콘센트에 꽂은 뒤 문서를 출력하는 등 도를 넘은 카공족들의 행태를 담은 사진들이 올라와 눈살을 찌푸리게 했다.

스타벅스코리아, '카공족 민폐' 칼 빼 들었다

스타벅스 매장 이용 안내문. 스타벅스코리아 원본보기 아이콘

이에 따라 스타벅스코리아는 다른 소비자들의 불편을 유발할 수 있는 행위를 제한하기로 했다. 6일부터 국내 스타벅스 매장에서 개인용 데스크톱, 프린터, 멀티탭, 칸막이 등은 사용할 수 없다. 또 장시간 자리를 비울 때는 소지품을 챙겨야 하고, 여러 사람이 사용할 수 있는 테이블을 독차지하는 행위도 제한된다.

프랜차이즈 커피 전문점이 공식적으로 카공족에 대한 제재 방침을 밝힌 것은 스타벅스코리아가 처음이다. 이에 다른 프랜차이즈 커피 업계로 이 같은 움직임이 확산할지 주목된다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>