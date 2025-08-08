김동연 지사 “경기도가 만든 미래 직업…그릴마스터 창직시대 연다"

경기도,용인 한우 직판장서 ‘그릴톡 현장 소통 토론회’ 개최

‘그릴러’ 새로운 직업군 만드는 ‘創職’ 관련 관계자들과 소통

김 지사 “산업경쟁력·마케팅·직업 자존감 등 1석3조 효과 기대”

김동연 경기도지사가 한우 등 고기를 전문적으로 굽는 직업인 '그릴마스터'를 새로운 전문 직업군으로 육성하기 위한 현장을 찾아 관련 종사자들을 격려했다.

김동연 경기도지사가 8일 용인시 한 한우 직판장에서 열린 '그릴톡 현장 소통 토론회'에 참석해 관련 종사자들을 격려하고 있다. 경기도 제공 AD 원본보기 아이콘

경기도는 8일 용인시 한 한우 직판장에서 '그릴톡 현장 소통 토론회'를 개최했다. 이번 행사는 경기도가 추진 중인 '2025 그릴마스터 대회'의 일환으로, 전문 그릴마스터 양성과 축산물 소비 촉진을 위한 프로그램이다.

'그릴마스터 대회'는 G마크 우수 축산물을 활용해 최고의 불맛을 선보이는 전문가를 선발하는 경연 행사다. 그릴마스터는 고기를 굽는 일을 전문으로 하는 직업이다. 도는 이 일을 전문 직업으로 육성하는 '창직(創職)'의 취지로 대회를 2024년부터 개최하고 있다. 김동연 지사는 대회 첫해에도 참석한 바 있다.

김동연 경기도지사는 "소믈리에나 바리스타라는 직업도 불과 15~20년 전만 해도 생소했지만, 지금은 많은 사람이 종사하고 있다"며 "그릴마스터도 마찬가지로 외식산업의 경쟁력 강화, 마케팅 효과, 종사자들의 자존감 제고 등 1석 3조의 효과가 있는 직업"이라고 강조했다.

이어 "경기도민들이 자기 일에 자부심을 가지고 일하는 사회를 만들고 싶다"며 "수입이나 지위보다는 스스로 즐겁게 일하고 자존감을 느낄 수 있는 환경이 중요하다"고 덧붙였다

김 지사는 경기도가 조직 개편으로 농정국을 농수산생명과학국으로, 축산국을 축산동물복지국으로 각각 바꾼 것도 농축산 종사자의 자부심, 다산 정약용의 삼농(편농(便農.편하게 농사짓는) 후농(厚農.돈 버는) 상농(上農.농업인의 지위가 올라가는)과 관련 있다고 설명했다.

그러면서 김 지사는 "제가 지사 취임하기 전에 중앙부처를 그만두고 3년 가까이 전국을 다니면서 농촌 농민들, 축산농가를 만나지 않았더라면 그런 생각(조직 개편 명칭)은 못 했을 거다"며 "산업의 발전, 일자리의 창출, 거기서 일어나는 여러 가지 혁신들, 국민으로부터 사랑받고 함께 발전하는 시너지 효과 등의 의미에서 그렇게 이름을 바꿨다"고 밝혔다.

김동연 경기도지사가 8일 용인시 한 한우 직판장에서 열린 '그릴톡 현장 소통 토론회'에 참석해 그릴마스터들과 포퍼먼스를 하고 있다. 경기도 제공 원본보기 아이콘

이날 행사에는 그릴마스터 20명과 축산농가, 요식업 관계자들이 참석해 현장 토론을 진행했다. 김 지사는 참석자들과 함께 고기를 직접 굽고, 고기 굽는 노하우를 공유받는 시간도 가졌다.

한편 경기도는 그릴마스터 양성 교육 및 홍보행사 등의 내용을 담은 '그릴마스터 양성사업'을 추진하고 있다. 소위 고깃집 '이모님'이라 불리면서 고품질 축산물을 숙련된 기술로 굽는 이들에게 '그릴마스터'라는 호칭을 부여해 직업적 자긍심을 높이자는 취지다. 이들을 한우구이 등 한국의 유명한 음식 문화를 전 세계에 알리는 홍보대사로 인식, 과거 소믈리에나 바리스타처럼 하나의 직업군으로 정착되기를 기대하고 있다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



