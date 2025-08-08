창원특례시, 산청군 수해 복구를 위해 장비 지원 … 폐기물 처리 활동

생활폐기물 수집·운반 대행업체와 현장 정리



경남 창원특례시는 8일 집중호우로 큰 피해를 본 산청군 신안면 야정마을에서 수해 폐기물 처리 지원 활동을 펼쳤다.

이날 지원에는 창원지역 청소대행업체와 창원시생활폐기물수집·운반협회가 함께했다.

지원 활동에는 창원시 자원순환 관계자와 청소대행업체 동성산업, 신일환경산업개발, 창원시생활폐기물 수집·운반 협회 등 8명이 참여해 현장에 집게차 75t 1대, 덤프트럭 5t 1대, 25t 2대가 투입돼 수해 폐기물을 임시 적환장까지 신속히 옮기며 피해지역 정리에 힘을 보탰다.

산청군은 지난 7월 집중호우로 큰 피해를 입어 전국 각지에서 자원봉사자들이 복구를 지원하고 있으나, 방대한 수해 폐기물 처리를 위한 장비가 부족한 상황이었다. 이에 창원시는 신속한 지원을 결정했다.

이동율 창원시생활폐기물 협회장은 "앞으로도 인근 지자체에 도움이 필요하면 언제든 달려가 힘을 보태고, 자원봉사도 확대할 예정이다"고 밝혔다.

장금용 창원특례시장 권한대행은 "재난은 예고 없이 누구에게나 닥칠 수 있는 일"이라며 "수해로 어려움을 겪고 있는 산청군민들께 조금이나마 힘이 되길 바란다"고 말했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



