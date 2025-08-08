정청래 "호남 최고위 불참사유 조사" 기강잡기 …與의원들, 릴레이 행적공개

鄭 "이렇게 하면 안 된다" 경고

이개호·김원이·정진욱 등 SNS에 불참 사유 남겨

정청래 더불어민주당 당 대표가 호남 현장 최고위원회의에 불참한 광주·전남 지역구 의원들에 대한 불편한 기색을 드러내며 기강을 잡았다. 호남발전특별위원회 구성 등 당 대표 당선 이후 민주당 텃밭인 호남 민심 잡기에 나선 상황에서 지역구 의원들의 이탈로 효과가 반감될 수 있어서다.

8일 전남 무안군 민주당 전남도당 대회의실에서 열린 첫 현장 최고위원회의에서 정 대표는 불참한 광주·전남 지역구 의원을 향해 "광주시당위원장(양부남 의원)과 전남도당위원장(주철현 의원)은 왔는데 안 오신 분들은 왜 안 왔느냐"고 꾸짖었다. 오늘 회의에는 광주·전남 지역 국회의원 18명 중 7명만 참석했다. 이어 정 대표는 조승래 사무총장을 향해 "(불참 의원들이) 왜 안 왔는지 사유를 조사해서 보고하도록 하라"면서 "(불참 의원들은) 이렇게 하시면 안 된다"고 다시 한번 강조했다.

정청래 지도부 출범 후 첫 현장 최고위원회의를 통해 호남 발전 방안을 약속하는 자리에 호남 의원 상당수가 불참으로 인해 반감을 살 수 있는 점을 우려한 지적으로 보인다. 이날 5·18 민주화운동을 언급한 정 대표는 "광주의 특별한 희생에 특별한 보상이 이뤄졌는지에 대한 질문에 민주당은 답해야 할 때"라며 "전당대회 때 약속한 대로 호남 출신 서삼석 의원을 최고위원으로 지명했고, 이날 그 실천의 일환으로 서 최고위원을 호남발전특위 위원장에 임명했다"며 공공의대 설립, 교통망 확충 등을 약속했다.

정 대표의 불호령이 떨어지자, 전남·광주 의원들은 SNS를 통해 글과 사진으로 '불참 사유'를 잇따라 공개하고 나섰다. 이개호 의원(4선, 전남 담양·함평·영광·장성)은 지난 6일부터 사흘간 한일의원연맹과 재일본대한민국민단 나가사키본부 주관으로 80년 만에 처음으로 일본 현지에서 열리는 '나가사키 원폭 한국인 희생자 위령제' 참석차 일본 출장 중이라고 해명했다.

김원이 의원(재선, 전남 목포)은 "글로벌 비영리단체와 주한덴마크 대사관 초청으로 영국과 덴마크 선진 해상풍력 벤치마킹 중"이라며 "이번 일정은 당초 올 1월에 잡혀 있었으나, 비상계엄과 대통령 탄핵이라는 초유의 상황으로 연기돼 지난 7월에 방문일정이 최종 확정됐다"고 시찰 개요와 일정표를 공개했다. 이어 "호남 최고위원회의가 8일에 개최된다는 사실을 6일 오후 알게 되었으나, 6일이 출국일이어서 방문 일정을 조율하기가 사실상 어려웠다"고 부연했다.

정진욱 의원(초선, 광주 동구·남구 갑)은 "2021년 7월부터 2025년 8월까지 이재명 후보 경선캠프 대변인, 이재명 후보(대선, 국회의원, 당대표) 수행 대변인 3차례, 계엄과 탄핵에 이은 역사적인 대선! 4년 1개월간 마음 놓고 쉰 적이 없다. 큰마음 먹고 아내와 함께 온 독일 여행 3일째"라며 "호남 최고위 소식을 이곳에서 들었다. 정진욱은 속 좁은 사람이 아니다. 오해 없으시기를 바랄 뿐"이라고 글을 남겼다.

이밖에 불참 의원들도 건강검진, TV 출연 등을 이유로 두 행사 모두 참석할 수 없었다고 소명한 것으로 알려졌다.





이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr

황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>