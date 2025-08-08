본문 바로가기
경남도, 집중호우 피해 복구 특별교부세 11억원 추가 확보

영남취재본부 이세령기자

입력2025.08.08 16:04

경상남도가 지난 7월 집중호우 피해 관련 특별재난지역 추가 선포에 따라 총 11억원의 특별교부세를 더 확보했다고 8일 밝혔다.


도내 특별재난지역은 합천군, 산청군에 이어 진주시, 의령군, 하동군, 함양군과 밀양시 무안면, 거창군 신원면·남상면으로 모두 9곳이다.

경남도청. 이세령 기자

경남도청. 이세령 기자

행정안전부는 지난달 22일 진주, 의령, 창녕, 합천, 산청에 각 5억원의 특별교부세를 배부한 데 이어 같은 달 25일 하동, 산청, 합천에 각 5억원을 먼저 지원했다.


이어서 이달 7일 함양 7억원, 밀양과 거창에 각 3억원을 내려보내며 경남은 총 51억원의 특별교부세를 확보하게 됐다.


경남도는 받은 재원을 집중호우 피해 지역 응급복구, 이재민 구호, 재난 현장 지원 활동 등에 우선 활용할 예정이다.

도 관계자는 "신속한 응급 복구로 2차 피해를 예방하고 피해 주민들이 하루빨리 일상으로 돌아갈 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다"라고 말했다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
