광주보훈청·자생한방병원, 독립유공자 위문·한방진료

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.08.08 18:26

광주지방보훈청이 광복 80주년을 맞이해 광주자생한방병원과 함께 북구에 거주하는 독립유공자 배우자를 위문하고 한방진료를 실시했다. 광주지방보훈청 제공

광주지방보훈청이 광복 80주년을 맞이해 광주자생한방병원과 함께 북구에 거주하는 독립유공자 배우자를 위문하고 한방진료를 실시했다. 광주지방보훈청 제공

광주지방보훈청은 광복 80주년을 맞이해 광주자생한방병원과 함께 북구에 거주하는 독립유공자 배우자를 위문하고 한방진료를 실시했다고 8일 밝혔다.


김석기 청장은 "암울한 시대에 조국 광복을 위해 내디뎠던 독립유공자의 발자취가 미래 세대까지 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

염승철 광주자생한방병원장도 "독립유공자 배우자의 주치의로 자임한 만큼 한분 한분 세심한 진료로 건강한 삶을 든든히 지키겠다"고 덧붙였다.


한편, 광주자생한방병원은 지난 3월부터 독립유공자 배우자 5분을 차례로 찾아가 한방진료를 지원하고 있다. 국가보훈부는 전 국민 참여형 '모두의 보훈드림' 기부 프로젝트를 통해 국가유공자와 유가족의 예우 및 복지 증진을 지원하고 있다.




호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
