외인·기관 매도에 코스피 하락 마감…3200선은 지켜

우크라이나 전쟁 종식 전망에 방산주 급락

코스닥, 소폭 상승 마감

코스피가 외국인과 기관의 매도에 하락세로 마감했다. 특히 우크라이나·러시아 전쟁 종식 전망에 방산주 차익실현 매물이 쏟아지며 낙폭을 키웠다.

8일 코스피는 전일 대비 0.55% 내린 3210.01에 거래를 마쳤다. 장중 3200선이 무너져 3198.31까지 빠졌지만, 곧바로 회복해 지지력이 드러났다.

코스피가 닷새 만에 하락하며 3210선으로 장을 마친 8일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 지수가 표시돼 있다.

외국인과 기관이 유가증권시장에서 각각 1591억원어치와 1319억원어치 주식을 순매도하며 지수를 끌어 내렸다. 반면 개인은 1830억원어치를 순매수했다.

이날 유가증권시장에서 한화에어로스페이스(-5.47%)·현대로템(-4.87%)·LIG넥스원(-14.93%), 한화시스템(-6.88%) 등 방산기업 주가가 급락했다.

미·러 정상회담을 앞두고 우크라이나 전쟁 등 지정학적 긴장이 완화할 것이란 관측이 나왔다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 이르면 다음 주에 정상회담을 가질 예정이다. 트럼프 대통령이 푸틴 대통령을 만나고, 곧이어 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 3자회담을 열고자 하는 것으로 알려졌다.

시가총액 상위 종목들은 대체로 하락했다.

삼성전자가 파운드리 수주에 따른 투자심리 개선을 이어가며 1.84% 상승했고, 두산에너빌리티가 상승전환에 성공해 1.54% 올랐다. 기아도 장 막판 상승전환에 성공해 강보합세로 마감됐다.

반면 장중 강세를 보이기도 했던 SK하이닉스는 하락전환해 2.1%나 빠졌다. 오후 들어 지수 낙폭이 커진 이유다. 이외에도 LG에너지솔루션(-2.2%), KB금융(-1.3%), HD현대중공업(-1.79%) 등이 하락했다.

개별종목 중에서 크게 오른 기업 중 하나는 카지노 운영사 파라다이스(11.03%)다. 정부가 중국인 단체관광객에 대한 비자 면제를 시행하기로 하면서 관광 관련 기업의 주가가 오른 모양새다.

코스닥은 전일 대비 0.43% 오른 809.27에 거래를 마쳤다. 기관과 외국인이 각각 621억원어치와 454억원어치의 주식을 순매수한 반면, 개인은 974억원어치를 팔았다.

코스닥 시가총액 상위 종목들은 혼조세였다. 파마리서치가 8.72% 급등하며 가장 두드러졌지만, HLB는 4.48% 하락했다.

알테오젠과 펩트론은 각각 0.46%와 2.58% 하락했다. 에코프로비엠은 0.56% 하락했지만, 에코프로는 강보합세로 마감됐다.

서울외환시장에서 원·달러 환율은 전일 대비 2.8원(0.2%) 오른 달러당 1388.8원에 거래되고 있다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr



