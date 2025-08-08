산모와 신생아를 위한 안심 보습 케어 제공

피부 해부학자가 개발한 프리미엄 보습 케어 브랜드 리스토피(Lesstopy)가 곽생로여성병원 부설 산후조리원과 제휴를 맺고, 산모와 신생아를 위한 피부 진정·보습 케어 제품을 공식 공급한다.

곽생로여성병원 부설 산후조리원은 성남에 위치한 단독 리조트형 힐링 조리원으로 연예인 및 재계 인사들이 이용하는 대한민국 대표 프리미엄 산후조리원 중 하나다. 3000평 규모의 전용 부지, 최고급 호텔급 시설과 오랜 경험과 노하우로 초보 부모들에게 압도적인 신뢰를 받고 있다.

리스토피는 피부 해부학을 전공한 교수와 연구진이 민감 피부를 위해 개발한 제품으로 유기농 성분 20% 이상을 함유해 COSMOS 인증을 획득했으며 신생아부터 산모까지 안심하고 사용할 수 있는 고기능성 보습 제품이다.

이번 제휴를 통해 곽생로여성병원 부설 산후조리원에 입실하는 산모들은 리스토피의 대표 제품을 객실 내에서 체험할 수 있으며, 침독·기저귀 발진·신생아 건조증 등의 예방 및 진정 효과를 기대할 수 있다.

곽생로여성병원 부설 산후조리원 관계자는 "리스토피는 성분, 안정성, 브랜드 신뢰도 모두 산모와 신생아에게 적합한 제품"이라며 "자극 없는 보습력을 통해 산후 피부 변화에 민감한 산모들에게도 긍정적인 반응을 얻고 있다"고 전했다.

리스토피 관계자는 "가장 까다로운 소비자층인 초보 부모들에게 선택받았다는 것은 브랜드 신뢰도의 증거"라며 "앞으로도 리스토피는 임산부와 신생아의 피부를 안전하게 보호하는 제품으로 자리매김하겠다"고 밝혔다.

이번 제휴는 단순한 공급을 넘어, '산후조리원 안심 보습 솔루션'의 기준을 세우는 시도로 평가받고 있다.





