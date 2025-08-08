본문 바로가기
한국자유총연맹 광주시지회, 제80주년 광복절 태극기 달기 캠페인

이종구기자

입력2025.08.08 15:17

한국자유총연맹 광주시지회는 8일 제80주년 광복절을 앞두고 지역 내 어린이들과 시민들을 대상으로 태극기 달기 활성화 캠페인을 펼쳤다.

한국자유총연맹 광주시지회는 8일 제80주년 광복절을 앞두고 지역 내 어린이들과 시민들을 대상으로 태극기 달기 활성화 캠페인을 전개하고 있다. 경기 광주시 제공

이번 캠페인은 광주시 육아종합지원센터와 유리어린이집에서 각각 2회에 걸쳐 진행됐으며 지회 회원 20여 명이 참여해 나라 사랑 정신을 전파하는 뜻깊은 시간을 가졌다.


특히, 육아종합지원센터에서는 어린이와 학부모를 대상으로 태극기와 홍보물을 배부하고 자연스럽게 나라사랑 실천을 유도했다. 이어 진행된 유리어린이집 방문에서는 원아들에게 태극기의 의미를 알기 쉽게 설명하고 태극기를 직접 전달하며 애국심을 심어주는 시간을 마련했다.

강인구 광주시지회장은 "광복절의 의미를 되새기고 어린이들에게도 자연스럽게 애국심을 심어주는 뜻깊은 시간이었다"며 "앞으로도 지역사회와 함께하는 생활 속 나라 사랑 실천 운동을 지속적으로 펼쳐 나가겠다"고 밝혔다.


방세환 시장은 "자유총연맹 광주시지회가 시민들과 함께 나라 사랑을 실천하는 모습이 매우 뜻깊었다"며 "앞으로도 지역사회의 발전과 안보의식 확산을 위해 많은 노력을 부탁드린다"고 격려했다.


한편, 한국자유총연맹 광주시지회는 자유민주주의 수호, 안보의식 확립, 지역사회 발전을 위한 다양한 사회공헌 활동을 꾸준히 전개하고 있으며 앞으로도 지속적인 나눔과 참여 중심의 활동을 이어갈 계획이다.




경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
