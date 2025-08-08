본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

확 바뀐 외국인 비자 아세요?… 경남정보대, '외국인 인력양성' 재직자 교육

영남취재본부 김용우기자

입력2025.08.08 14:41

시계아이콘00분 45초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경남정보대학교가 외국인 인력을 활용토록 기업 재직자를 교육하는 프로그램을 가동 중이다.


경남정보대는 RISE사업단 주관으로 지난 5일 부산 강서구 미음산업단지 내 기업 경영진 및 실무자를 대상으로 '외국인 인력 활용 전략과 비자 제도' 관련 재직자 교육을 실시했다고 8일 알렸다.

이번 교육은 미음산단 내 부곡스텐레스 교육장에서 진행됐다. 리녹스, 성진스틸, 동서열처리, 부산연구개발특구본부, 중소벤처기업진흥공단 부산지역본부 등 관계자 15명이 참여했다. 교육은 외국인 인력의 안정적인 고용과 체계적인 수급 전략 수립을 위한 정책과 제도 안내, 대학의 외국인 인력 양성 전략 및 기업 지원 방안 공유 등으로 진행됐다.


외국인 고용과 관련된 비자 제도, 고용허용 기준, 제도변화 방향, 실무적용 시 유의사항 등을 중심으로 강의가 진행됐고 다양한 현장 사례를 바탕으로 한 실질적인 질의응답이 이뤄져 참가자들의 큰 호응을 얻었다.


이날 함께한 부산연구개발특구본부와 중소벤처기업진흥공단 부산지역본부는 지역 기업의 외국인 인력 안정 정착과 효율적 경영을 위한 협력 방안을 공유하며 지산학 협력을 통한 인력 확보 전략 수립과 대학의 기업지원 기능 강화를 위한 RISE사업에 적극 협력하겠다는 뜻을 전했다.

경남정보대는 미음산업단지뿐만 아니라 지역의 타 산업단지 내 기업 및 유관기관과 협력해 현장 문제 해결형 재직자 교육과 기업 맞춤형 지원을 강화할 계획이다. 또 유학생의 안정적 정착과 외국인 인력 채용 연계 기반을 더 확대해 나갈 계획이다.


임준우 산학부총장(RISE사업단장)은 "지역 산업체 수요를 반영한 실무 중심의 고도화된 교육을 지속 운영해 기업의 전략적 인력 운용과 대응 역량을 키우도록 힘을 쏟겠다"고 힘줬다.

경남정보대가 연 외국인 인력양성을 위한 지역기업 재직자 교육.

경남정보대가 연 외국인 인력양성을 위한 지역기업 재직자 교육.

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

1조 통 크게 넣었다가 남은 돈 2300억…빈 살만도 물린 포스코이앤씨 1조 통 크게 넣었다가 남은 돈 2300억…빈 살만도 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"무슨 수 써서라도 단속해" 대통령 지시했지만…인력은 고작 5명

차명·미신고는 ‘명백’, 미공개정보 혐의는 ‘법리다툼’ 예상

'VIP차들 빼곡' 장애인차는 퇴짜…KLPGA 삼다수 마스터스서 무슨일이

재혼 앞둔 김병만, 혼외자 인정…"혼인 파탄 뒤 출산"

요미우리, 기사 무단 이용 퍼플렉시티에 200억대 소송…日 주요 언론 최초

치과에 설계사 채용해 진료기록 조작…의사 등 107명 가담

李대통령, 휴가 때도 골머리 싸맸을 과제 세 가지

새로운 이슈 보기