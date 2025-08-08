본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

김동연, 사회복지 종사자 만나 "처우개선 적극 노력하겠다"

이영규기자

입력2025.08.08 14:39

시계아이콘00분 45초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

김동연 경기도지사가 사회복지 종사자들을 만나 감사를 전하며 처우개선에 노력하겠다는 뜻을 밝혔다.


김동연 지사는 8일 수원 광교 경기도청에서 '사회복지 종사자 간담회'를 갖고 "최근 폭우와 폭염으로 도민들이 많이 힘들어하는데 사회복지 종사자분이 많이 애써주시고 봉사해주셨다"며 "할 일이 많고 갈 길이 먼데 그중에서 제한된 재원의 범위 내에서 어떤 것들이 급한 것이고 어떤 걸 로드맵으로 세우고 단계적으로 가야 할지에 대한 (여러분들의) 이야기를 들어보고 싶다"고 이날 간담회 개최 이유를 설명했다.

사회복지 종사자들은 이날 2017년 이후 동결된 처우 개선비 인상과 지원 대상 확대, 종사자 채용 시 호봉 제한 폐지, 아동 그룹홈 시설장 경력 100% 인정 및 정년 특례적용, 학교 사회복지사업 인력의 체계적 지원, 종합사회복지관 운영비 도비 지원 등을 요청했다.


김동연 경기도지사가 8일 '사회복지 종사자 간담회'에서 이야기를 하고 있다. 경기도 제공

김동연 경기도지사가 8일 '사회복지 종사자 간담회'에서 이야기를 하고 있다. 경기도 제공

AD
원본보기 아이콘

김 지사는 이에 대해 "이(사회복지사 처우 개선) 문제는 앞으로 대한민국 사회의 지속가능성과 통합에 있어서 굉장히 중요하다고 생각하고 있다"며 "대화채널을 만들어 가장 급한 것이 무엇인지 목표부터 정하고 우선순위를 정해 내년도 예산에 넣도록 하겠다"고 약속했다.


경기도는 도내 사회복지시설 및 사회복지사업 수행기관 종사자의 생활 안정 과 복지증진을 위해 2016년도부터 처우 개선비를 도비 100%로 지원 중이다. 올해는 3377곳 2만6896명의 종사자에게 월 5만 원씩 지원하는 등 처우 개선비 예산 161억원을 편성했다.

경기도는 처우 개선비 인상과 지원 대상 확대, 시설장 경력 100% 인정 등의 건의 사항에 대해 경기도 재정 상황 등을 종합적으로 검토하고 시군 등과 지속적으로 협의할 예정이다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

1조 통 크게 넣었다가 남은 돈 2300억…빈 살만도 물린 포스코이앤씨 1조 통 크게 넣었다가 남은 돈 2300억…빈 살만도 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"무슨 수 써서라도 단속해" 대통령 지시했지만…인력은 고작 5명

차명·미신고는 ‘명백’, 미공개정보 혐의는 ‘법리다툼’ 예상

'VIP차들 빼곡' 장애인차는 퇴짜…KLPGA 삼다수 마스터스서 무슨일이

재혼 앞둔 김병만, 혼외자 인정…"혼인 파탄 뒤 출산"

요미우리, 기사 무단 이용 퍼플렉시티에 200억대 소송…日 주요 언론 최초

치과에 설계사 채용해 진료기록 조작…의사 등 107명 가담

트럼프, 美401k에 비트코인 투자 허용…시장 환호

새로운 이슈 보기