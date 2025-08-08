김동연, 사회복지 종사자 만나 "처우개선 적극 노력하겠다"

김동연 경기도지사가 사회복지 종사자들을 만나 감사를 전하며 처우개선에 노력하겠다는 뜻을 밝혔다.

김동연 지사는 8일 수원 광교 경기도청에서 '사회복지 종사자 간담회'를 갖고 "최근 폭우와 폭염으로 도민들이 많이 힘들어하는데 사회복지 종사자분이 많이 애써주시고 봉사해주셨다"며 "할 일이 많고 갈 길이 먼데 그중에서 제한된 재원의 범위 내에서 어떤 것들이 급한 것이고 어떤 걸 로드맵으로 세우고 단계적으로 가야 할지에 대한 (여러분들의) 이야기를 들어보고 싶다"고 이날 간담회 개최 이유를 설명했다.

사회복지 종사자들은 이날 2017년 이후 동결된 처우 개선비 인상과 지원 대상 확대, 종사자 채용 시 호봉 제한 폐지, 아동 그룹홈 시설장 경력 100% 인정 및 정년 특례적용, 학교 사회복지사업 인력의 체계적 지원, 종합사회복지관 운영비 도비 지원 등을 요청했다.

김동연 경기도지사가 8일 '사회복지 종사자 간담회'에서 이야기를 하고 있다. 경기도 제공 AD 원본보기 아이콘

김 지사는 이에 대해 "이(사회복지사 처우 개선) 문제는 앞으로 대한민국 사회의 지속가능성과 통합에 있어서 굉장히 중요하다고 생각하고 있다"며 "대화채널을 만들어 가장 급한 것이 무엇인지 목표부터 정하고 우선순위를 정해 내년도 예산에 넣도록 하겠다"고 약속했다.

경기도는 도내 사회복지시설 및 사회복지사업 수행기관 종사자의 생활 안정 과 복지증진을 위해 2016년도부터 처우 개선비를 도비 100%로 지원 중이다. 올해는 3377곳 2만6896명의 종사자에게 월 5만 원씩 지원하는 등 처우 개선비 예산 161억원을 편성했다.

경기도는 처우 개선비 인상과 지원 대상 확대, 시설장 경력 100% 인정 등의 건의 사항에 대해 경기도 재정 상황 등을 종합적으로 검토하고 시군 등과 지속적으로 협의할 예정이다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>