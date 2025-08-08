본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

인천시, 청년 창업기업 해외 진출 지원 10억 펀드 조성

박혜숙기자

입력2025.08.08 14:30

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

인천창조경제혁신센터-더인벤션랩, 투자조합 결성

인천시는 인천창조경제혁신센터가 국내 청년 창업기업의 해외 진출을 지원하기 위해 초기 창업 투자기관인 더인벤션랩과 함께 투자조합을 결성했다고 8일 밝혔다.


이번 투자조합은 총 10억원 규모로 조성됐으며, 세계 시장 진출 가능과 성장 잠재력을 갖춘 초기 단계 청년 창업팀을 대상으로 베트남, 싱가포르, 미국 등 주요 해외 시장 진출을 목표로 운영된다.

투자 대상은 인천센터와 더인벤션랩이 함께 추진하는 대·중견기업 개방형 혁신(Open Innovation) 프로그램과 해외진출형 창업 지원 프로그램 등을 통해 선정된다.


선정된 창업팀에는 해외시장 진출 전략 교육(BTB 캠프), 시장 조사, 기업 맞춤형 상담 지원, 정부 지원 사업(TIPS) 연계 등 다양한 창업 성장 지원이 제공된다. 특히 베트남에서는 현지 대기업과의 협력을 통한 공동 개발, 시연 발표 행사 등을 통해 실질적인 사업 확장 기회도 마련할 예정이다.


시는 이 투자조합을 통해 인공지능(AI), 로봇기술 등 첨단 기술 분야는 물론 음식·미용·의류·여행 등 기업가형 소상공인 창업 분야까지 폭넓게 발굴·육성하고, 지역 경제 활성화와 청년 일자리 창출에 기여할 것으로 기대했다. 아울러 이번 성과를 기반으로 사업을 타지역으로 확장하는 방안과 추가 펀드 조성을 검토할 방침이다.

인천시 관계자는 "청년 창업가들이 세계 시장에서 실질적인 성과를 이루고, 인천이 혁신 창업의 중심 도시로 성장할 수 있도록 지속해서 지원해 나가겠다"고 밝혔다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

1조 통 크게 넣었다가 남은 돈 2300억…빈 살만도 물린 포스코이앤씨 1조 통 크게 넣었다가 남은 돈 2300억…빈 살만도 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"무슨 수 써서라도 단속해" 대통령 지시했지만…인력은 고작 5명

차명·미신고는 ‘명백’, 미공개정보 혐의는 ‘법리다툼’ 예상

'VIP차들 빼곡' 장애인차는 퇴짜…KLPGA 삼다수 마스터스서 무슨일이

재혼 앞둔 김병만, 혼외자 인정…"혼인 파탄 뒤 출산"

요미우리, 기사 무단 이용 퍼플렉시티에 200억대 소송…日 주요 언론 최초

치과에 설계사 채용해 진료기록 조작…의사 등 107명 가담

트럼프, 美401k에 비트코인 투자 허용…시장 환호

새로운 이슈 보기