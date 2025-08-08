인천시, 청년 창업기업 해외 진출 지원 10억 펀드 조성

인천창조경제혁신센터-더인벤션랩, 투자조합 결성

인천시는 인천창조경제혁신센터가 국내 청년 창업기업의 해외 진출을 지원하기 위해 초기 창업 투자기관인 더인벤션랩과 함께 투자조합을 결성했다고 8일 밝혔다.

이번 투자조합은 총 10억원 규모로 조성됐으며, 세계 시장 진출 가능과 성장 잠재력을 갖춘 초기 단계 청년 창업팀을 대상으로 베트남, 싱가포르, 미국 등 주요 해외 시장 진출을 목표로 운영된다.

투자 대상은 인천센터와 더인벤션랩이 함께 추진하는 대·중견기업 개방형 혁신(Open Innovation) 프로그램과 해외진출형 창업 지원 프로그램 등을 통해 선정된다.

선정된 창업팀에는 해외시장 진출 전략 교육(BTB 캠프), 시장 조사, 기업 맞춤형 상담 지원, 정부 지원 사업(TIPS) 연계 등 다양한 창업 성장 지원이 제공된다. 특히 베트남에서는 현지 대기업과의 협력을 통한 공동 개발, 시연 발표 행사 등을 통해 실질적인 사업 확장 기회도 마련할 예정이다.

시는 이 투자조합을 통해 인공지능(AI), 로봇기술 등 첨단 기술 분야는 물론 음식·미용·의류·여행 등 기업가형 소상공인 창업 분야까지 폭넓게 발굴·육성하고, 지역 경제 활성화와 청년 일자리 창출에 기여할 것으로 기대했다. 아울러 이번 성과를 기반으로 사업을 타지역으로 확장하는 방안과 추가 펀드 조성을 검토할 방침이다.

인천시 관계자는 "청년 창업가들이 세계 시장에서 실질적인 성과를 이루고, 인천이 혁신 창업의 중심 도시로 성장할 수 있도록 지속해서 지원해 나가겠다"고 밝혔다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr



