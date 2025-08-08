본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

경기도, 미래차 산업 인재 양성 나선다

이영규기자

입력2025.08.08 14:26

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기도가 미래차 산업을 이끌 인재 양성에 나선다.


경기도는 8일 수원 광교 차세대융합기술연구원에서 '경기도 미래모빌리티 소프트웨어 전문인력 양성 교육' 입교식을 열고, 미래차 산업을 이끌 청년 50명을 대상으로 교육을 시작했다고 밝혔다.

이번 교육은 소프트웨어 정의 차량(SDV) 기반의 자율주행, 첨단 운전자 보조시스템(ADAS), 국제 표준 자동차 소프트웨어 플랫폼(AUTOSAR) 등 미래모빌리티 핵심 기술을 중심으로 구성됐다.


교육은 위탁운영기관인 현대엔지비(서울 성동구 한양대학교 내)에서 실습 위주의 2주 과정으로 진행된다.


경기도의 '2025 미래모빌리티 소프트웨어 전문인력 양성교육' 입교식

경기도의 '2025 미래모빌리티 소프트웨어 전문인력 양성교육' 입교식

AD
원본보기 아이콘

주요 교육내용은 ▲자율주행 기술 개론 ▲소프트웨어 정의 차량 구조에 대한 이해와 함께 센서 융합 기술 ▲첨단 운전자 보조 시스템 소프트웨어 개발 ▲국제 표준 자동차 소프트웨어 플랫폼 실습 등이다.

경기도는 이번 교육을 통해 자율주행차 시대를 이끌 실전형 인재를 배출하고, 미래모빌리티 산업의 기술 기반을 강화할 계획이다. 또한 11월 중 성과공유회를 열어 교육 수료자에게 관련 기업 교류와 취업 연계 기회도 제공할 예정이다.


정한규 경기도 첨단모빌리티산업과장은 "글로벌 자동차 산업은 소프트웨어 중심으로 빠르게 재편되고 있다"며 "이번 교육은 산업 현장이 요구하는 실질적인 역량을 갖춘 인재를 양성하기 위한 시작점으로, 청년들이 자신의 기술을 마음껏 발휘할 수 있도록 경기도가 든든한 기반이 되겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

1조 통 크게 넣었다가 남은 돈 2300억…빈 살만도 물린 포스코이앤씨 1조 통 크게 넣었다가 남은 돈 2300억…빈 살만도 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"무슨 수 써서라도 단속해" 대통령 지시했지만…인력은 고작 5명

차명·미신고는 ‘명백’, 미공개정보 혐의는 ‘법리다툼’ 예상

'VIP차들 빼곡' 장애인차는 퇴짜…KLPGA 삼다수 마스터스서 무슨일이

재혼 앞둔 김병만, 혼외자 인정…"혼인 파탄 뒤 출산"

요미우리, 기사 무단 이용 퍼플렉시티에 200억대 소송…日 주요 언론 최초

치과에 설계사 채용해 진료기록 조작…의사 등 107명 가담

트럼프, 美401k에 비트코인 투자 허용…시장 환호

새로운 이슈 보기