이스라엘 안보내각, 가자시티 점령계획 승인

주민 이주 방안 등 뒤따를듯…세부내용 아직 없어

이스라엘 안보 내각이 가자지구 북부 도심 지역인 가자시티를 점령하는 계획을 승인했다고 AP통신이 7일(현지시간) 보도했다.

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리. 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

AP통신에 따르면 이스라엘 안보 내각 회의는 전날부터 이어진 회의에서 이같이 결정했으며 회의가 끝난 뒤 베냐민 네타냐후 총리실은 내각이 점령 계획을 승인했다고 밝혔다.

이스라엘 안보 내각의 이 결정은 전날 네타냐후 총리가 가자지구 전체를 장악하겠다는 의지를 공식적으로 밝힌 직후 나온 것이다. 이 계획의 세부 사항은 아직 전해지지 않았다.

네타냐후 총리는 전날 미국의 보수 매체 폭스뉴스와의 인터뷰에서 이스라엘이 전체 가자지구를 장악할 것인지를 묻는 말에 "우리는 그렇게 할 의향"이라고 답했다. 그는 "우리는 하마스의 끔찍한 공포로부터 우리를 해방하고, 가자 주민들을 해방하길 원한다"고 강조했다.

전문가들은 이스라엘군이 가자시티에 거주하는 민간인들을 가자지구 내 다른 지역으로 이주시키고 수 주에 걸쳐 구호품 분배 인프라, 새 생활 공간, 의료 서비스를 구축하려고 할 것으로 관측했다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>