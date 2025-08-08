본문 바로가기
수원남부소방서에 전해진 '민생회복 소비쿠폰' 미담

이영규기자

입력2025.08.08 13:47

민생회복 소비쿠폰 미담이 전국으로 확산되고 있는 가운데 경기 수원남부소방서에서도 미담이 나왔다.


8일 수원남부소방서에 따르면 7일 오후 민원실로 한 여성이 양손에 커피와 도넛을 들고 찾아왔다. 이 여성은 "과거 구급차를 이용했는데 당시 구급대원들의 친절한 응대에 감사한 마음을 표현하고 싶었다"며 "이번에 받은 민생회복 소비쿠폰으로 더위로 고생하는 소방관들을 위해 간식을 준비했다"고 말했다.

수원남부소방서가 7일 기부받은 간식을 인근 복지시설에 전달하고 있다. 수원남부소방서 제공

수원남부소방서는 이날 받은 간식을 인근 장애인 이용시설에 전달하고 감사의 마음을 함께 나눴다.


이도재 수원남부소방서 소방민원팀장은 "폭염에 무거운 간식을 들고 민원실을 찾아준 기부자의 따뜻한 마음이 우리 주변에 널리 퍼져 선한 영향력이 확산되길 바란다"고 전했다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
