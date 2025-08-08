전남교육청, '여수·순천 10·19사건' 바로 알기 교육 강화

역사 왜곡 바로잡기 대책도 발표

전남도교육청은 8일, 여수·순천 10·19 사건에 대한 정확한 역사 교육을 강화하고, 왜곡된 역사 인식을 바로잡기 위한 대책을 발표했다.

최근 일부 교과서에서 여순사건을 '반란'으로 표기한 사례가 드러나면서, 교육당국은 이를 수정하고 사건의 진실을 학생들에게 제대로 전달하겠다고 밝혔다. 여수·순천 10·19 사건은 전남의 아픈 역사이자, 대한민국 민주주의의 중요한 전환점을 이루는 사건이다. 하지만 그동안 일부 교재와 자료에서 왜곡된 내용이 담겨 있어 이를 바로잡는 데 집중하고 있다는 설명이다.

지난해 전남도교육청이 제주 4.3과 함께하는 여순 10.19 평화 인권 교언 연수 모습.전남도교육청 제공 AD 원본보기 아이콘

도교육청은 이번 조치를 통해 지역사 교육의 신뢰성을 높이고, 민주주의·인권·평화의 가치를 함께 교육할 기회를 마련할 방침이다. 2021년에 제정된 '전남도교육청 10·19 평화 인권 교육 조례'에 기반을 둔 이번 강화 방안은 교원 연수, 학생 참여형 수업, 지역 간 교류 등 다양한 형태로 펼쳐지고 있다.

특히, 올해 상반기에는 전남 교원들을 대상으로 제주 4·3 유적지 탐방 연수를 진행했으며, 하반기에는 제주 교원들이 여수·순천 지역을 방문하는 연수를 계획하고 있다. 이를 통해 두 지역 간 상호 이해를 증진하고, 평화와 인권 교육의 연대감을 더욱 강화할 예정이다.

학생들을 위한 역사 교육도 활발히 이뤄지고 있다. 2024년에는 여수·순천 10·19 사건과 제주 4·3 사건을 주제로 한 학생 역사 동아리 간 교류가 이뤄질 예정으로, 학생들은 지역의 역사와 인권 문제를 다룬 공동 프로젝트를 진행하고, 평화와 민주주의를 주제로 한 공동 교육과정에 참여할 방침이다.

도교육청은 여순사건을 다룬 교과서에서 일부 부정확한 표현을 발견하고, 이를 수정한 사례도 있다. 지난해, 전시용 도서 점검 과정에서 여순사건을 '반란'으로 표기한 교과서를 확인하고, 해당 표현이 삭제되거나 수정되도록 조처를 했다. 이 같은 조치는 학생들이 왜곡된 시각을 극복하고, 사실에 기반한 역사 인식을 갖도록 돕기 위한 것이다.

올해 광복 80주년을 맞아, 전남도교육청은 '전남의(義) 교육 학술문화축제'를 통해 여수·순천 10·19 사건을 주제로 한 다양한 교육 프로그램을 진행하고 있다. 학생 제작 콘텐츠와 지역 자료를 활용한 전시, 현장 교사의 수업 사례 발표, 학술 포럼 등이 개최되며, 여순사건에 대한 교육적 접근과 실천 방안이 활발히 논의되고 있다.

도교육청은 여순사건을 중심으로 한 수업 자료와 체험학습 자료집을 지속해서 개발·보급하고, 학생 체험 캠프, 원격 연수, 신규 교사 직무 연수 등 다양한 프로그램을 통해 현장 교육을 강화할 계획이다.

심치숙 교육자치과장은 "여수·순천 10·19 사건은 단지 전남의 아픈 역사에 그치지 않는다. 그것은 대한민국 민주주의의 뿌리이자, 오늘날 우리가 누리고 있는 자유와 인권의 기초가 되는 중요한 사건"이라며"왜곡된 역사를 바로잡고, 학생들이 책임감 있고 의로운 시민으로 성장할 수 있도록 하는 교육에 힘쓸 것"이라고 말했다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



