우리아이들의료재단, 수해 이웃 돕기 성금 기부

병원 임직원 30여명 모금에 재단도 기부금 더해

희망브리지 전국재해구호협회(회장 송필호)는 의료법인 우리아이들의료재단(이사장 정성관)이 수해 이웃 지원을 위해 성금을 기부했다고 8일 밝혔다.

이번 성금은 지난 7월 30일부터 8월 3일까지 닷새간 진행된 모금 캠페인을 통해 마련됐다. 우리아이들의료재단 산하의 우리아이들병원과 성북우리아이들병원 임직원 30여 명이 자발적으로 모금에 참여했고, 여기에 재단의 기부금이 더해져 전달됐다.

정성관 우리아이들의료재단 이사장은 "갑작스러운 폭우로 삶의 터전을 잃은 분들이 하루빨리 일상으로 돌아가시길 바란다"며 "작게나마 이웃들의 회복과 재건에 힘이 되기를 바라는 마음으로 참여했다"고 전했다. 이어 "재단은 지역사회를 위한 나눔과 사회공헌활동에 적극적으로 참여하겠다"고 덧붙였다.

우리아이들의료재단은 2017년부터 지역 내 독거노인과 저소득 아동·청소년 등 취약계층을 위한 다양한 나눔 활동을 이어오고 있다. 이번 수해 이웃돕기 모금도 그 연장선에서, 재난 현장의 아픔을 함께 나누고 회복을 돕는 뜻깊은 실천으로 이어졌다.

신훈 희망브리지 사무총장은 "갑작스러운 재난 앞에 마음을 모아주신 우리아이들병원 임직원 여러분께 깊이 감사드린다"며 "전해주신 정성은 피해 주민들의 일상 회복을 위한 지원에 소중히 쓰이도록 하겠다"고 말했다.





