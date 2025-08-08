가톨릭대학교 의정부성모병원, 영상검사 적정성 평가 1등급 획득

종합점수 99.5점

전국 평균보다 30점 이상 높아

가톨릭대학교 의정부성모병원이 건강보험심사평가원이 실시한 '2023년 1차 영상검사 적정성 평가'에서 1등급(종합점수 99.5점)을 획득했다. 이는 전체 평균 67.6점, 동일 종별 평균 86.8점을 크게 웃도는 수치로, 영상검사의 질과 환자 안전을 위한 병원의 노력이 객관적으로 입증된 결과다.

가톨릭대학교 의정부성모병원 전경. 의정부성모병원 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 평가는 ▲조영제 사용 검사 전 환자 평가 실시율 ▲MRI 검사 전 환자평가 실시율 ▲피폭저감화 프로그램 사용 여부 ▲핵의학과 전문의에 의한 PET 판독률 ▲PET 방사성의약품 진단참고수준 이하 투여율 등 총 5개 항목으로 진행되었으며 의정부성모병원은 대부분의 지표에서 만점을 받아 최상위 등급을 획득했다.

특히 평가지표 외에도 모니터링 지표인 '의료방사선 안전관리 교육 실시율'은 92%로 전체 평균(68.8%)을 크게 상회했다.

또한 뇌 MRI, 복부 MRI 등 주요 검사에서의 재촬영률과 재촬영 유발률도 매우 낮게 나타나 재검사로 인한 불필요한 비용 발생과 방사선 노출을 최소화해 환자 중심의 검사 환경을 조성하고 있음을 보여줬다.

병원 관계자는 "이번 평가 결과는 정확하고 안전한 영상검사를 위한 지속적인 노력의 성과"라며 "앞으로도 환자 중심의 질 높은 의료서비스 제공을 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



