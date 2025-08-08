페퍼앤솔트, 크리에이터 잠뜰 TV·GS25와 손잡고 ‘픽셀리’ 콜라보 상품 선봬

K-콘텐츠 전문 기업 ㈜페퍼앤솔트가 구독자 232만 명을 보유한 인기 유튜브 크리에이터 '잠뜰 TV'와 함께, 오리지널 캐릭터 브랜드 '픽셀리'와 편의점 GS25 컬래버레이션 굿즈를 출시한다고 밝혔다.

이번 협업을 통해 이달 7일부터 '픽셀리' 캐릭터를 활용한 다양한 상품군이 순차적으로 선보인다.

'픽셀리'는 '잠뜰'을 중심으로 '각별', '공룡', '수현', '라더', '덕개' 등 마인크래프트 기반 콘텐츠 크리에이터들의 세계관에서 탄생한 오리지널 캐릭터 브랜드다. 픽셀 아트풍 디자인과 개성 있는 외형으로 특히 1020세대에서 두터운 팬층을 형성하고 있다.

7일에는 △라더의 소세지피자빵 △각별의 초코케이크 △잠뜰의 크림치즈구름빵[SY1] 이, 14일에는 △덕개의 멍스테라 △공룡의 메론소보로 △수현의 딸기크림빵[SY2] 가 출시된다. 캐릭터별 특성과 어울리는 맛을 구현해 팬들과의 감성적 연결을 강화했으며, 총 40종의 띠부씰 중 랜덤 1종이 빵에 동봉되어 수집의 재미도 제공한다. 이어 13일에는 무지개 색상의 구슬아이스크림 '픽셀리 레인보우구슬 아이스크림'이 출시될 예정이다. 이후에도 다양한 콜라보 상품을 출시할 예정이다.

페퍼앤솔트 윤수림 팀장과 ㈜어셈블는 "이번 컬래버 제품은 기존 픽셀리 팬들은 물론, GS25의 핵심 고객층인 Z+알파세대가 매력을 느낄 수 있도록 기획했다"고 전했다.

페퍼앤솔트 김승주 CSO(최고전략책임자)는 "K-콘텐츠와 다양한 브랜드·기업 간의 협업은 캐릭터의 대중화를 이끄는 효과적인 마케팅 전략"이라며, "앞으로도 K-콘텐츠의 2차 저작권 확대와 글로벌 진출에 힘쓸 것"이라고 밝혔다.

한편, 페퍼앤솔트는 지난해 '잠뜰 TV' 10주년을 기념한 팝업스토어와 다양한 온·오프라인 프로젝트를 성공적으로 운영하며, 콘텐츠 기반 IP 사업의 경쟁력을 입증한 바 있다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>