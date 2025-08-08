"그 가수에 그 팬"…임영웅 팬클럽, 포천시에 성금1000만원 기부

영웅시대 경기동부응원방

포천 수해 피해 이웃에 성금 1000만원 기부

경기 포천시(시장 백영현)는 8일 가수 임영웅의 팬클럽 '영웅시대 경기동부응원방'(방장 김진주)이 호우 피해 이웃을 돕기 위해 성금 1000만원을 경기사회복지공동모금회 북부사업본부(경기북부 사랑의열매)에 기부했다고 밝혔다.

가수 임영웅의 팬클럽 '영웅시대 경기동부응원방'이 8일 백영현 포천시장에게 호우 피해 이웃을 돕기 위해 성금 1000만원을 기탁한 후 기념촬영을 하고 있다. 포천시 제공 AD 원본보기 아이콘

성금 전달식은 포천시청 시장 집무실에서 열렸으며, 백영현 포천시장을 비롯해 사랑의열매 북부사업본부 관계자, 팬클럽 회원 등 10여 명이 참석했다.

영웅시대 경기동부응원방은 구리시, 남양주시, 양평군, 하남시 등 경기 동부권 팬들로 구성된 모임으로, 임영웅의 데뷔 9주년을 맞아 선한 영향력을 실천하고자 기부에 나섰다.

이번 성금은 포천시 내 호우 피해 취약계층을 위한 복구 및 지원 사업에 사용될 예정이다.

경기동부응원방은 지난해에도 포천의 어려운 이웃을 위해 식료품을 기부한 바 있다.

가수 임영웅의 팬클럽 '영웅시대 경기동부응원방'이 8일 백영현 포천시장과 대화를 나누고 있다. 포천시 제공 원본보기 아이콘

김진주 방장은 "가수 임영웅의 선한 영향력에 함께하고자 이번 기부를 결정했다"며 "좋아하는 가수의 이름으로 이웃에게 희망을 전할 수 있어 뜻깊다"고 말했다.

백영현 포천시장은 "데뷔 기념일을 의미 있게 나눔을 실천해주신 팬클럽 여러분께 감사드린다"며 "회원들의 따뜻한 마음이 수해로 어려움을 겪는 이웃들에게 큰 힘이 될 것"이라고 전했다.





