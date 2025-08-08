구리시, 갈매동 협동공원 태양광 스마트 폴대 '공공 와이파이'설치

시민 정보 접근성 향상·스마트공원 역할 강화…전국 처음





경기 구리시(시장 백경현)는 갈매동 협동공원에 전국 최초로 태양광 스마트 폴대 기반 무료 공공 와이파이를 설치해 시범 운영을 마치고 8월부터 본격 운영하고 있다.

갈매동 협동공원은 스마트공원으로 조성되어 있지만, 산책로 등 일부 구간은 전기, 통신선로 설치가 어려워 무선인터넷 환경이 열악하다는 민원이 제기됐던 곳이다. 시는 이러한 민원을 적극 해결하기 위해 태양광 제조업체와 협업하여 이번 사업을 추진하게 됐다.

구리시는 지난 2025년 6월부터 7월까지 2개소에 무선AP 2대와 태양광 스마트 폴대 2기를 제작 설치했다. 태양광 스마트 폴대는 전기 공급이 없어도 태양광 발전으로 구동되어 유지비 부담 없고, 친환경적으로 와이파이 서비스를 제공할 수 있는 것이 특징이다.

구리시는 이번 시범 운영을 통해 문제점과 시민 만족도를 확인한 뒤 8월부터 정식 운영을 시작했다. 그리고 향후 설치 범위를 확대해 스마트공원 기능을 한층 강화하여 시민들의 정보 접근성과 편의를 대폭 높인다는 계획이다.

백경현 구리시장은 "이번 태양광 스마트 폴대 공공 와이파이 설치는 전국 최초로 시행하는 것으로, 시민들의 정보 접근성을 보장하고, 친환경 스마트도시 이미지를 강화하는 모범사례"라며 "앞으로도 적극 행정을 통해 시민 편의를 높이는 혁신 사업을 지속적으로 추진하겠다"고 밝혔다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



