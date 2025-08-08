본문 바로가기
한국주택금융공사, 저출생 위기 대응 위해 저출산고령사회위원회와 업무협약 체결

영남취재본부 조충현기자

입력2025.08.08 12:44

한국주택금융공사(사장 김경환)는 8일 서울시 종로구 정부서울청사에서 저출산고령사회위원회(부위원장 주형환)와 '내 집 마련을 통한 저출생 위기 공동대응을 위한 업무협약'을 체결했다.

한국주택금융공사가 8일 정부서울청사에서 저출산고령사회위원회와 '내 집 마련을 통한 저출생 위기 공동대응을 위한 업무협약'을 체결하고 있다.

한국주택금융공사가 8일 정부서울청사에서 저출산고령사회위원회와 '내 집 마련을 통한 저출생 위기 공동대응을 위한 업무협약'을 체결하고 있다.

이 협약은 저출생 문제에 대한 사회적 공감대를 확산하고 실효성 있는 주택금융 지원을 통해 저출생 위기에 대응하고자 추진됐다. 공사는 이 협약을 통해 주택금융 지원 확대는 물론, 가족친화적 기업문화 조성에도 적극 앞장설 방침이다.


두 기관은 협약을 통해 ▲저출생 문제 대응을 위한 주택금융 지원 확대 ▲일·가정 양립을 위한 가족친화제도 운영·확대 ▲저출생 위기 대응을 위한 공동 정책과제 발굴 등 실질적인 협력 과제를 추진할 계획이다.

김경환 한국주택금융공사 사장은 "신혼부부와 다자녀 가구를 위한 주택금융 지원을 강화해 저출생 문제 해결에 힘을 보태겠다"며 "정부 관계기관과의 협력과 함께 다양한 홍보활동도 지속 전개해 나가겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
