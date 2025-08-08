본문 바로가기
파주시,'디엠지(DMZ) 평화의 길 테마노선' 하반기 운영 재개

이종구기자

입력2025.08.08 12:10

자연과 역사를 품은 평화의 길, 함께 만들어가는 내일

경기 파주시는 '디엠지(DMZ) 평화의 길 테마노선'을 오는 9월 4일부터 운영 재개한다고 8일 밝혔다.

'디엠지(DMZ) 평화의 길 테마노선' 포스터. 파주시 제공

올해 '디엠지(DMZ) 평화의 길 테마노선'은 4월 18일부터 운영을 시작했으나, 혹서기와 장마철 안전사고 예방을 위해 7~8월에는 프로그램 운영을 임시 중단하고, 해당 기간 재정비를 거쳐 9월에 운영을 재개하는 것이다.


파주 테마노선은 비무장지대를 평화지대로 만들기 위한 노력의 일환으로 평소에는 개방되지 않는 철책길을 따라 걷는 노선을 포함하여 총 3개의 코스로 나뉜다.

1코스는 임진각에서 출발해 생태탐방로, 도라전망대, 도라산평화공원을 둘러보는 일정으로 평일 오전에 이용할 수 있는 노선이다. 2코스는 임진각에서 출발해 생태탐방로, 제3땅굴, 도라산역, 남북출입사무소 출입경을 방문하는 노선으로 평일 오후에 이용할 수 있다. 마지막으로 3코스는 율곡수목원과 리비교 평화쉼터를 새롭게 추가한 노선으로 주말 오전에 관광할 수 있다.


프로그램은 주 4일 평일(목·금) 하루 2회, 주말(토·일) 하루 1회로 운영되며, 회당 20명이 출입할 수 있다.


한윤자 관광과장은 "디엠지(DMZ) 평화의 길은 디엠지(DMZ)를 따라 걸으며 자연과 역사를 체험하는 프로그램으로, 각 구간을 통해서 평화와 통일을 주제로 한 다양한 이야기를 담아 관광객들이 자연 속에서 평화의 소중함을 느끼길 바란다"고 말했다.




파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
