고흥몰, 누적 매출 90억 달성…역대 최대 실적

전남 고흥군(군수 공영민)은 직영 농수특산물 온라인 쇼핑몰 '고흥몰'이 2021년 9월부터 올 6월까지 누적 매출 90억 원을 기록하며 역대 최대 실적을 달성했다고 밝혔다.

특히 전체 매출의 96%가 관외 지역에서 발생해, 고흥 농수특산물의 우수성과 인기를 실감했으며, 고흥몰이 농민은 생산에만 전념하고 판매는 행정이 책임지는 가치 실현 모델임을 확인할 수 있었다.

고흥군은 전국 지자체 중 드물게 직영 방식으로 온라인 쇼핑몰을 운영하고 있다. 군이 생산자 관리부터 상품기획, 홍보, 마케팅, 고객상담까지 전 과정을 직접 주도하는 체계로, 신뢰도 높은 쇼핑몰 운영과 생산자와 소비자 모두에게 실질적인 혜택을 제공하는 성공 사례로 평가받고 있다.

올 상반기에는 총 30여 회의 기획전과 특별전이 진행됐다. 주요 기획전으로는 발렌타인 커플전, 식목일 묘목 할인전, 국제소방관의 날, 세계 환경의 날 등 시즌 테마전과 썬데이 싼데이 쌀데이, 파고파고 양파 얼리버드 할인전, 피치(PEACH) 못할 이벤트, 토실토실 명품 매실전 등 제철 기획전이 진행됐다.

특히 상품의 특성과 소비자 수요에 맞춘 이벤트형 판매 전략으로 소비자 구매를 효과적으로 이끌었다.

가장 높은 매출을 기록한 고흥쌀은 4,997건이 판매돼 약 2억 5,000만 원의 매출을 올렸다. 이 밖에도 고흥의 특산품인 거금도 양파는 25,671건, 2억 2천만 원, 고흥 복숭아는 1만3,910건, 1억 3,000만 원의 판매량을 기록하며 대폭 상승했다.

고흥몰의 매출 상승에는 W쇼핑, GS홈쇼핑, 신세계TV쇼핑, 토스쇼핑, 옥션, 알리, 11번가 등 24개 이상의 외부 온라인몰과 연계한 유통채널 다변화 전략을 병행한 것도 한몫했다. 이러한 전략은 쇼핑 접근성을 높이고, 신규 고객 확보 및 반복 구매율 증가로 이어져 매출 신장에 큰 역할을 했다.

고흥몰의 전체 회원 수는 4만 5,823명으로, 올해 신규 회원 수가 전년 동기 대비 662% 증가하는 기록을 세웠다. 이는 기획전 운영, 사회관계망서비스(SNS) 홍보, 할인쿠폰 등 다양한 디지털 마케팅 전략이 복합적으로 작용한 결과로 분석된다.

또한, 관외 회원 유입 확대를 위해 마케팅을 강화하고, 서울·수도권 및 전국 각지의 행사와 축제에 직접 찾아가 고흥 농수산물을 홍보하는 등 다양한 회원가입 행사를 활발히 진행하고 있다.

고흥군 관계자는 "고흥몰은 행정 주도의 온라인 직거래 플랫폼으로 안정적 유통망을 구축하고, 생산자 중심의 판로 확대에 기여하고 있다"며 "앞으로도 유통, 판매, 홍보까지 아우르는 통합 플랫폼 기능을 강화해 농어민 소득 증대에 실질적 도움이 되도록 하겠다"고 말했다.

한편, '고흥몰' 고흥 햅쌀 판매, 추석 명절 기획전을 포함한 다수의 프로모션을 예정하고 있으며, 지역 대표 유통브랜드로 지속 육성해 나갈 계획이다.





