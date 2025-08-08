드림에이지-본파이어 스튜디오, 신작 타이틀 '알케론' 공개

'블리자드' 출신 설립 본파이어 스튜디오 개발



드림에이지(옛 하이브IM)는 본파이어 스튜디오가 개발 중인 팀 기반 대전(PvP) 게임 '프로젝트 토치'의 타이틀명을 '알케론(Arkheron)'으로 확정했다고 8일 밝혔다.

드림에이지는 지난 1월 본파이어 스튜디오와 퍼블리싱 계약을 체결하고, 한국·일본 지역 서비스 판권을 확보했다.

'알케론'은 어둡고 초현실적인 세계를 배경으로 한 온라인 팀 기반 대전 게임으로, 신선하고 독창적인 경쟁 플레이가 특징이다. 드림에이지와 본파이어 스튜디오는 이번 타이틀명 공개를 시작으로, 다음 달 상세 정보와 첫 게임 플레이 화면을 공개할 예정이다.

올해 하반기에는 아시아 지역 PC 이용자를 대상으로 한 포커스 그룹 테스트(FGT)를 포함한 다양한 유저 테스트를 진행해 게임 완성도를 높인다.

정우용 드림에이지 대표는 "'알케론'은 플레이어의 선택과 창의력이 실시간으로 전략·전투를 만들어내는 새로운 경쟁 경험을 선사할 것"이라며 "곧 선보일 전투 경험에 많은 기대 부탁드린다"고 말했다.

한편, 본파이어 스튜디오는 블리자드에서 '스타크래프트', '오버워치', '디아블로' 등 글로벌 흥행작 제작에 참여한 롭 팔도와 닉 카펜터, 김민 전 넥슨 아메리카 대표 등이 2016년 공동 설립한 개발사다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



