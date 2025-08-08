보성군, 교육발전특구 시범 지역 최종 선정

연 최대 30억 지원…인재 육성 거점 도약

남해안 농수산 융합 인재 육성 거점 기대

전남 보성군(군수 김철우)이 교육부가 추진하는 '교육발전특구 시범지역'에 최종 선정돼, 연간 최대 30억 원 규모의 국가 지원을 받는다고 8일 밝혔다.

이번 지정으로 보성군은 남해안 농수산 융합 인재 육성의 거점이자, 지방 교육혁신을 선도하는 핵심 지역으로 도약할 전망이다.

교육발전특구 시범사업은 지방자치단체와 교육청, 대학, 기업, 공공기관이 협력해 교육혁신, 지역 인재 양성, 정주 생태계 조성 등을 종합 지원하는 교육부의 핵심 국가균형발전 정책이다.

보성군을 비롯한 고흥·완도·진도 등 4개 군이 교육부 예비 시범지역 재평가 결과, 교육발전특구 시범지역으로 최종 선정됐다. 군은 연간 최대 30억 원을 특별교부금과 국가균형발전 특별회계를 통해 지원받게 된다.

보성군의 교육 발전 전략은 지역이 책임지는 돌봄 체계 구축, 공교육 환경 개선, 지역 상생 글로컬 교육혁신, 지역자원 기반 정주 생태계 조성 등 4대 전략과 24개 세부 과제로 구성됐다. 이를 통해 지역 특성에 맞춘 교육혁신과 지속 가능한 인재 양성을 추진할 계획이다.

특히, 농ㆍ생명 산업과 미래 인재 육성을 위한 특화 교육을 강화하고, 지자체·교육청·대학·산업체 간 협력체계를 구축해 지역 인재의 정주 기반을 다지는 데 주력할 방침이다.





