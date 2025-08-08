고령군, ‘길위의 인문학’ 성황

인문학으로 지역 교류·주민 삶의 질 향상

고령군(군수 이남철)은 지난 6월 5일부터 8월 7일까지 진행된 '2025년 길위의 인문학' 사업을 마무리했다고 전했다.

이 사업은 문화체육관광부와 한국문화예술위원회가 주최하고 고령군이 주관해, 일부 회차는 달성군립도서관과 협력해 운영됐다. 이 프로그램은 인문학을 통해 지역 주민의 삶의 질을 향상시키고, 인근 지역과의 문화 교류를 증진시키기 위한 취지로 마련됐다.

10회에 걸쳐 열린 이번 프로그램은 강연 6회, 탐방 4회로 구성돼, 강의는 고령군 대가야문화누리에서, 탐방은 우륵박물관, 가얏고마을, 대가야수목원, 송해공원, 달성습지 생태학습관 등 고령과 달성의 역사문화 자원을 현장에서 체험하는 방식으로 진행됐다.

참가자들의 꾸준한 참여와 높은 출석률, 만족도는 이번 프로그램의 성과를 입증했다. 인근 달성군과의 공동 탐방을 통해 두 지역의 문화와 역사에 대한 상호 이해의 폭을 넓히고, 고령의 역사와 문화를 중심으로 한 인문학 강연은 쉬우면서도 깊이 있는 내용으로 주민들의 호응을 얻었다.

이남철 고령군수는 "이번 인문학 프로그램을 통해 주민들이 일상 속에서 인문학을 접하고 스스로의 삶을 돌아보는 계기가 됐다"며, "앞으로도 다양한 인문학 기반 프로그램을 확대해 고령군을 대표하는 평생학습도시로 성장시키겠다"고 말했다.

고령군은 이번 프로그램 운영 성과를 바탕으로 인문교육 기반을 더욱 강화하고, 주민 중심의 평생학습 환경을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



