글랜카담, 200주년 기념작 ‘PX 셰리 캐스크’ 출시

페드로 히메네즈 캐스크의 진귀한 풍미, 정통 스코틀랜드 위스키의 정수로 구현

200년간 장인의 전통을 지켜온 스코틀랜드의 명문 증류소 글랜카담(Glencadam)이 설립 200주년을 기념해 특별한 한정 위스키를 선보인다. '페드로 히메네즈(PX) 셰리 캐스크' 숙성 위스키로, 국내에서는 처음 공개되는 글랜카담 PX 라인업이자, 정통성과 희소성을 모두 갖춘 주목할 만한 제품이다.

페드로 히메네즈(PX) 셰리 캐스크는 일반적인 셰리 캐스크보다 한층 더 진하고 농밀한 풍미를 자랑한다. 특히 퍼스트 필 PX 캐스크를 사용하여 셰리의 깊은 단맛과 농도 높은 질감을 극대화했으며, 인공적인 색소나 냉각여과 공정을 거치지 않아 자연 그대로의 풍미를 오롯이 담아냈다. 이는 글랜카담이 오랜 시간 고수해온 전통적 방식의 철학을 고스란히 반영한다.

향에서는 농익은 무화과와 크리스마스 케이크의 달콤함, 삼나무의 부드러운 우디 향, 정향과 같은 향신료의 따뜻함이 조화를 이룬다. 입 안에서는 메이플 시럽, 말린 자두, 체리 소스가 입체적으로 퍼지며, 초콜릿 브랜디 케이크와 같은 디저트의 깊은 풍성함이 입가에 여운을 남긴다. 마무리는 버터 사탕의 부드러움과 함께 체리 잼, 생강 절임, 그리고 진한 에스프레소의 뉘앙스로 길고 인상적으로 이어진다.

1825년부터 지금까지 전통 수작업 방식으로 싱글 몰트를 만들어온 글랜카담은, 이미 '글랜카담 10년', '글랜카담 15년', '글랜카담 25년' 등 다양한 라인업으로 국내 팬층을 형성해왔다. 이번 PX 캐스크 에디션은 그간의 역사에 새로운 챕터를 더하는 의미 있는 시도로, 기존 제품과는 또 다른 깊이를 보여준다.

이토록 특별한 위스키의 탄생에는 네 대째 가업을 이어오고 있는 마스터 디스틸러 로버트 플레밍(Robert Fleming)의 섬세한 장인정신이 결정적인 역할을 했다. 그는 수십 년간 축적된 경험을 바탕으로 전통적인 글랜카담 스타일에 현대적인 감각을 덧입혀, 한층 정제된 스코틀랜드 싱글 몰트의 미학을 완성해냈다.

출시 전부터 해외에서의 반응도 뜨겁다. 이미 다양한 글로벌 시상식에서 수상 실적을 쌓아온 글랜카담은 이번 PX 셰리 캐스크를 통해 월드 위스키 어워드, IWSC, ISC 등 주요 국제 무대에서도 잇따라 금상을 수상하며, 품질과 정통성에 대한 국제적인 신뢰를 다시 한번 입증했다.

가자주류 관계자는 "글랜카담 PX 셰리 캐스크는 정통성과 혁신이 맞닿은 작품"이라며, "희소한 PX 캐스크의 풍미를 바탕으로 국내 소비자에게 색다른 위스키 경험을 선사할 것"이라고 전했다. 이어 "앞으로도 PX 시리즈를 확대해 더욱 풍부한 라인업을 선보일 계획"이라고 덧붙였다.

한편, 이번 신제품은 가자주류 전국 매장 및 더가자 양재점, 김해점에서 선공개 될 예정이다. 스코틀랜드 위스키 헤리티지를 경험하고자 하는 애호가들에게 특별한 선택지가 될 것으로 기대된다.





