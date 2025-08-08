KAIST 신소재공학과, 국내 첫 '소·부·장 경영자 과정' 개설

소재·부품·장비(이하 소·부·장) 기업 경영자 과정이 국내 처음으로 KAIST에 개설된다.

KAIST 신소재공학과는 내달 1일~내년 1월 12일 'KAIST 소재·부품·장비 경영자 과정'을 운영한다고 8일 밝혔다.

KAIST 제공

이 과정은 반도체·에너지·바이오헬스케어·방산·인공지능(AI) 분야의 최신 기술을 공유·응용하려는 소·부·장 기업 최고 경영자에게 기술적 방향성을 제시하기 위해 개설됐다.

신소재공학과는 과정 운영 기간 동안 매주 월요일 오후 5시~저녁 8시 서울 도곡 캠퍼스에서 수업을 진행한다. 교수진은 신소재공학과 홍승범·장재범·서동화·김경민 교수를 포함한 KAIST 전임교원(17명) 및 비전임교원(1명), 외부 전문가(15명) 등 33명으로 구성했다.

수업은 현장 전문가가 외부 강연자로 참여해 교육생과 해외시장개척·M&A·지식재산권(IP)·조직관리·법률 등에 대한 실무경험을 공유하는 방식으로 진행한다.

KAIST 신소재공학과 연구 현장을 체험하는 1박 2일 워크숍도 열린다. 교육생은 대전 본원 신소재공학과를 방문해 ▲오픈랩 세미나 ▲재학생과 CEO의 협업프로그램(Patron-Client Relationship) ▲CEO 마인드 셋 강화 등 특별 프로그램에 참여하게 된다.

모집 대상은 ▲국내 소·부·장 기업 CEO 또는 임원 ▲가업 승계를 준비 중인 예비 경영자 ▲정부 및 공공기관 고위 임원 등이다. 모집인원은 총 30명 내외며, 등록금은 1000만원이다. 원서접수 기간은 이달 24일까지다.

신병하 신소재공학과장은 "소·부·장 기업에 특화된 기술 중심의 최고경영자 과정이 국내 처음으로 KAIST에 개설된다"며 "이 과정은 소·부·장 분야의 최신 기술을 학습하고, 관련 분야 전문가와의 네트워크를 구축하는 기회를 제공하게 될 것"이라고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



