소공연, 성실 상환 소상공인에 '간판 교체·건강검진' 지원

소상공인연합회는 새출발기금과 공동으로 소상공인·자영업자 대상 '경영환경개선 지원사업'과 '건강검진 지원사업'을 시행한다고 8일 밝혔다.

해당 사업은 지난해 양 기관이 체결한 '소상공인·자영업자 새출발기금 홍보·재기지원 업무협약'의 일환이다. 새출발기금 채무조정 약정을 체결한 소상공인·자영업자 가운데 성실 상환자를 대상으로 노후 간판 교체 등 영업환경 개선사업과 건강검진 비용 일부를 지원할 예정이다.

경영환경개선 지원사업은 점포 환경 개선을 통한 경쟁력 강화를 돕기 위해 추진된다. 지원 대상은 사업장을 3년 이상 운영 중인 새출발기금 성실 상환자로, 사업장 내 노후 간판 교체와 내부 인테리어 공사 등을 지원한다.

건강검진 지원사업은 생업 및 금전적 제약으로 미검진율이 높은 소상공인·자영업자에게 건강검진 기회를 제공하기 위해 마련됐다. 선착순 400명 대상으로, 지원 대상자로 선정되면 건강검진 후 증빙서류 제출 시 최대 25만원까지 검진 비용을 환급받을 수 있다.

양 기관은 성실 상환으로 사업 의지를 높이고 있는 소상공인·자영업자의 경영환경을 개선하고 취약한 건강관리를 장려해 안정적인 영업 기반 구축에 도움을 줄 것으로 기대하고 있다.

송치영 소공연 회장은 "역대급 위기의 소상공인들에게 경영환경 개선과 건강검진 지원은 진정한 새출발을 위한 발판이 될 것"이라며 "앞으로도 소상공인·자영업자의 경영 부담 완화와 성공적인 재기를 위해 다양한 노력을 기울여 나갈 것"이라고 했다.





