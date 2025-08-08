본문 바로가기
"조국혁신당 간담회 갔다가 맞았다"…경찰 조사 착수

박지수인턴기자

입력2025.08.08 10:55

조국혁신당 CI. 조국혁신당

조국혁신당 CI. 조국혁신당

조국혁신당 당직자의 성추행 의혹 사건을 논의하기 위해 열린 당원 간담회에서 폭행 당했다는 주장이 제기돼 경찰이 조사 중이다.


8일 연합뉴스는 "서울 영등포경찰서가 지난 2일 혁신당 관계자 4명에 대한 상해 등 혐의 고소장을 접수해 조사에 착수했다"고 보도했다.

고소인인 60대 A씨는 지난달 3일 국회에서 열린 혁신당 주권 당원 간담회에 참석했다가 이들로부터 세 차례에 걸쳐 폭행당해 손목과 무릎 등을 다쳤다고 주장했다. 당시 간담회는 당내 성추행 사건에 대한 의견을 수렴하기 위해 마련됐는데, A씨는 주제와 무관한 발언을 하다가 사회자 등에게 제지당한 것으로 알려졌다.


경찰 관계자는 연합뉴스에 "고소인 조사 등을 절차대로 진행할 예정"이라고 말했다. 또 지난 4월 혁신당 한 당직자로부터 상급자에게 성추행당했다는 내용의 고소장을 접수해 관련 조사도 이어가고 있다.




박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr
