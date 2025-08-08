광주서 1년간 다중 사기 1,500건·856억 피해

보이스피싱 피해만 396억 달해

투자리딩방·연애빙자도 다수

지난 1년간 광주에서 발생한 다중피해 사기로 인한 피해 규모가 856억원에 달한 것으로 나타났다.

8일 광주경찰청에 따르면 지난해 3월부터 올해 7월까지 광주 지역에서 발생한 다중피해 사기는 총 1,501건으로, 피해액은 856억원으로 집계됐다. 다중피해 사기는 전기통신 등을 수단으로 불특정 다수를 속여 재산상 피해를 주는 범죄 유형이다.

유형별로는 보이스피싱 피해가 744건(396억원)으로 가장 많았고, 투자리딩방 396건(365억원), 노쇼 사기 190건(30억원), 연애 빙자 사기 75건(52억원), 스미싱 96건(13억원) 순으로 나타났다.

이들 사기는 대포폰·대포통장 등 비대면 수단을 활용하고 온라인을 기반으로 한 초국경 범죄라는 점에서 대응이 쉽지 않다는 특징이 있다.

다중피해 사기 외에도 10대 악성 사기(전세·보험 사기 등)도 같은 기간 1,414건 발생했으며, 이 가운데 1,158명이 검거되고 54명이 구속됐다.





