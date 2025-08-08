본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

광주서 1년간 다중 사기 1,500건·856억 피해

호남취재본부 송보현기자

입력2025.08.08 10:57

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

보이스피싱 피해만 396억 달해
투자리딩방·연애빙자도 다수

지난 1년간 광주에서 발생한 다중피해 사기로 인한 피해 규모가 856억원에 달한 것으로 나타났다.

광주경찰청.

광주경찰청.

AD
원본보기 아이콘

8일 광주경찰청에 따르면 지난해 3월부터 올해 7월까지 광주 지역에서 발생한 다중피해 사기는 총 1,501건으로, 피해액은 856억원으로 집계됐다. 다중피해 사기는 전기통신 등을 수단으로 불특정 다수를 속여 재산상 피해를 주는 범죄 유형이다.


유형별로는 보이스피싱 피해가 744건(396억원)으로 가장 많았고, 투자리딩방 396건(365억원), 노쇼 사기 190건(30억원), 연애 빙자 사기 75건(52억원), 스미싱 96건(13억원) 순으로 나타났다.

이들 사기는 대포폰·대포통장 등 비대면 수단을 활용하고 온라인을 기반으로 한 초국경 범죄라는 점에서 대응이 쉽지 않다는 특징이 있다.


다중피해 사기 외에도 10대 악성 사기(전세·보험 사기 등)도 같은 기간 1,414건 발생했으며, 이 가운데 1,158명이 검거되고 54명이 구속됐다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

3900% 급등에 현혹돼 올라탔다가… 폭락 직격탄 맞은 서학개미 3900% 급등에 현혹돼 올라탔다가… 폭락 직격탄 맞... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"제일 핫하다 핫해"…여배우의 청바지, 미국을 두 쪽 내다

'VIP차들 빼곡' 장애인차는 퇴짜…KLPGA 삼다수 마스터스서 무슨일이

"일본 사람들 싹쓸이"찬밥 취급 받던 쌀, 수출효자 됐다

재혼 앞둔 김병만, 혼외자 인정…"혼인 파탄 뒤 출산"

요미우리, 기사 무단 이용 퍼플렉시티에 200억대 소송…日 주요 언론 최초

"무슨 수 써서라도 단속해" 대통령 지시했지만…인력은 고작 5명

트럼프, 美401k에 비트코인 투자 허용…시장 환호

새로운 이슈 보기