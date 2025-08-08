'서부지법 폭동 유발' 의혹 전광훈 목사 등 7명 출국금지

서울서부지법 폭동 사태 배후를 수사하고 있는 경찰이 전광훈 사랑제일교회 목사 등 7명에 대해 출국금지 조치를 한 것으로 확인됐다.

경찰이 올해 1월 발생한 서울서부지법 폭력 난동 사태에 연관됐다는 의혹을 받는 전광훈 목사와 사랑제일교회에 대해 압수수색에 나선 5일 서울 성북구 사랑제일교회에서 나온 전광훈 목사가 발언하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

8일 경찰에 따르면 서울경찰청 안보수사과는 지난 6월 전 목사에 대한 출국금지를 법무부에 신청했다. 이후 출금 조치가 한 차례 연장돼 현재까지 이어지고 있다.

이와 함께 경찰은 유튜브 채널 '신의한수' 대표 신혜식씨, 배인규 신남성연대 대표 등 6명에 대해서도 최근 출국금지 조치를 했다.

전 목사 등은 광화문 집회에서 참석자들을 선동해 서부지법 폭동 사태를 유발했다는 의혹을 받고 있다.

경찰은 지난 5일 특수건조물침입 교사 등 혐의를 받는 전 목사와 사랑제일교회 등에 압수수색을 진행하면서 수사를 본격화했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>