본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

사건사고

'서부지법 폭동 유발' 의혹 전광훈 목사 등 7명 출국금지

최영찬기자

입력2025.08.08 10:52

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

서울서부지법 폭동 사태 배후를 수사하고 있는 경찰이 전광훈 사랑제일교회 목사 등 7명에 대해 출국금지 조치를 한 것으로 확인됐다.


경찰이 올해 1월 발생한 서울서부지법 폭력 난동 사태에 연관됐다는 의혹을 받는 전광훈 목사와 사랑제일교회에 대해 압수수색에 나선 5일 서울 성북구 사랑제일교회에서 나온 전광훈 목사가 발언하고 있다. 연합뉴스

경찰이 올해 1월 발생한 서울서부지법 폭력 난동 사태에 연관됐다는 의혹을 받는 전광훈 목사와 사랑제일교회에 대해 압수수색에 나선 5일 서울 성북구 사랑제일교회에서 나온 전광훈 목사가 발언하고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

8일 경찰에 따르면 서울경찰청 안보수사과는 지난 6월 전 목사에 대한 출국금지를 법무부에 신청했다. 이후 출금 조치가 한 차례 연장돼 현재까지 이어지고 있다.

이와 함께 경찰은 유튜브 채널 '신의한수' 대표 신혜식씨, 배인규 신남성연대 대표 등 6명에 대해서도 최근 출국금지 조치를 했다.


전 목사 등은 광화문 집회에서 참석자들을 선동해 서부지법 폭동 사태를 유발했다는 의혹을 받고 있다.


경찰은 지난 5일 특수건조물침입 교사 등 혐의를 받는 전 목사와 사랑제일교회 등에 압수수색을 진행하면서 수사를 본격화했다.




최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

3900% 급등에 현혹돼 올라탔다가… 폭락 직격탄 맞은 서학개미 3900% 급등에 현혹돼 올라탔다가… 폭락 직격탄 맞... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"제일 핫하다 핫해"…여배우의 청바지, 미국을 두 쪽 내다

'VIP차들 빼곡' 장애인차는 퇴짜…KLPGA 삼다수 마스터스서 무슨일이

"일본 사람들 싹쓸이"찬밥 취급 받던 쌀, 수출효자 됐다

재혼 앞둔 김병만, 혼외자 인정…"혼인 파탄 뒤 출산"

요미우리, 기사 무단 이용 퍼플렉시티에 200억대 소송…日 주요 언론 최초

"무슨 수 써서라도 단속해" 대통령 지시했지만…인력은 고작 5명

트럼프, 美401k에 비트코인 투자 허용…시장 환호

새로운 이슈 보기