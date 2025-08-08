시몬스, 신라모노그램 강릉 전 객실에 매트리스 납품

"특급호텔 침대 시장 입지 공고히"

시몬스는 '신라모노그램 강릉' 전 객실에 자사 매트리스를 납품한다고 8일 밝혔다.

신라모노그램은 호텔신라에서 전개하는 글로벌 라이프스타일 브랜드로, 강릉 대표 명소이자 힐링 스폿으로 유명한 송정해변 앞에 들어섰다. 신라모노그램에는 시몬스의 대표 매트리스 컬렉션인 '뷰티레스트'가 비치됐다. 최고급 스위트룸에는 최상위 라인인 '뷰티레스트 블랙'이 들어섰다.

한편 시몬스는 포시즌스 호텔, 시그니엘 서울·부산, 서울·제주신라호텔, JW 메리어트 호텔 서울, 파라다이스 시티, 그랜드 워커힐, 비스타 워커힐 등 국내 유수 호텔 객실에 매트리스를 납품 중이다.

시몬스는 "이번 신라모노그램 강릉에 자사 매트리스를 납품하며 특급호텔 침대 시장에서 독보적 입지를 공고히 했다"고 밝혔다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



