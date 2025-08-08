정청래 “광주 영령 뜻 따라 내란 세력 끊어내야”

광주 5·18묘지 참배…“12·3 단죄해야”

“내란 책임 못 묻으면 참극 반복돼”

“국힘은 내란 정당… 대화 없다”

정청래 더불어민주당 대표가 8일 광주 국립5·18민주묘지를 찾아 "광주 영령들의 뜻대로, 대한민국의 법대로 내란 세력을 척결하겠다"고 말했다.

더불어민주당 정청래 대표와 김병기 원내대표, 최고위원들이 8일 광주광역시 북구 국립 5·18민주묘지를 참배하고 있다.

정 대표는 이날 묘지를 참배한 뒤 기자들과 만나 "만약 윤석열 일당의 비상계엄이 성공했더라면 이재명 대통령도, 정청래도 불귀의 객이 되어 어디에서 시신도 찾지 못하고, 아까 봤던 혼령만 모시는 처지가 됐을지도 모른다"고 밝혔다.

이어 "우리가 1980년 5월의 광주를, 12·3 비상계엄 내란을 철저하게 처벌하고 단죄하지 않는다면 또다시 이런 참극이 벌어질 것"이라며 "12·3 비상계엄 내란의 책임자를 철저하게 단죄하지 못한다면, 언제 또다시 윤석열과 같은 참혹한 짐승과도 같은 독재자가 다시 나타나서 대한민국의 헌법과 민주주의를 유린할지 모른다. 이 시점에서 끊어내야 한다"고 강조했다.

정 대표는 계엄 사전 모의 혐의를 받는 노상원 전 국군정보사령관의 '수첩'을 언급하며 "여러분은 그 노상원 수첩과 타협할 수 있나. 노상원 수첩과 악수할 수 있나"라고 반문했다.

이는 이른바 '내란 정당'으로 규정한 국민의힘과 대화하지 않겠다는 기존 입장을 재확인한 발언이다. 앞서 정 대표는 지난 2일 전당대회에서 당선된 직후 "내란 사과 없으면 대화도 없다"며 국민의힘을 야당으로 인정하지 않겠다고 밝힌 바 있다.

이날 정 대표를 비롯한 민주당 지도부는 국립5·18민주묘지를 참배한 뒤 전남도당으로 이동해 호남 현장 최고위원회의를 진행했다.

정 대표는 "당내 호남발전특위에서 호남의 발전 방향을 당의 사업으로 정리해 정부에 건의하겠다"며 "호남인의 한이 조금이나마 풀릴 수 있도록 당 대표로서 최선을 다하겠다"고 말했다.





