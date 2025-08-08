SKT 해킹 반사효과 누린 LGU+…2분기 영업익 20% 증가

매출 3.8조…전년 比 10% 증가

LG유플러스는 2025년 2분기 연결기준 매출액은 3조8444억원, 영업이익 3045억원을 기록해 지난해 같은 기간과 비교해 각각 10%, 19.9% 증가했다고 8일 밝혔다. 이로써 LG유플러스는 지난 1분기에 이어 2분기에도 실적 턴어라운드를 달성하며 두 분기 연속 실적 개선 흐름을 이어가게 됐다.

2분기 무선사업 부문 매출은 전년 동기보다 3.8% 늘어난 1조6542억원을 기록했다. 알뜰폰을 포함한 LG유플러스 무선 가입회선 수가 지난해 2분기보다 9.9% 늘어난 2991만7000여개로 총 가입회선 3000만개 돌파를 눈앞에 두고 있다. 특히 5G 가입회선이 893만개로 20.5% 증가하면서 무선사업 매출 성장세를 이끌었다.

초고속인터넷 매출은 3022억원으로 전년 동기 대비 6.7% 늘었다. 가입 회선도 547만9000개로 같은 기간 4% 상승했다. 특히 500M 속도 이상 상품에 가입한 회선이 81.3%를 차지하며 실적 개선에 힘을 보탰다.





