신한금융, KT와 통신·금융 패키지 출시…연 최대 47만원 혜택

신한은행은 신한카드, KT와 함께 '통신·금융 할인패키지'를 출시했다고 8일 밝혔다.

이 패키지는 신한은행과 신한카드의 거래 이력이 없는 KT 이용고객을 대상으로 KT의 대표 요금제인 ▲요고34 ▲요고46 ▲요고61 ▲요고69에 가입한 고객에게 매월 최대 3만7000원의 혜택을 제공한다.

우선 신한은행은 KT의 금융패키지 요금제에 가입하고 신한카드 결제계좌를 신한은행으로 연동한 고객이 입출금 계좌에 전월 100만원 이상 누적 입금할 경우 매월 5000 마이신한포인트를 제공한다.

신한카드는 'KT 가족만족 DC 카드'를 가입하고 통신비 자동이체 등록 및 전월 이용금액을 충족할 경우 매월 최대 1만5000원의 통신비 할인을 제공한다. 신규 고객에게는 3만원의 추가 할인 혜택도 주어진다.

KT는 매월 최대 1만7000원 상당의 통신 리워드를 12개월간 제공하며 OTT 서비스 이용권도 지급한다. 패키지 가입 고객은 유튜브 프리미엄, 디즈니+, 티빙 중 최대 2개의 인터넷 콘텐츠 서비스(OTT)를 선택 이용할 수 있고 밀리의 서재, 지니뮤직, 블라이스 앱 중 1개도 추가로 이용할 수 있다. KT 멤버십 VIP 혜택도 함께 제공된다.

신한은행은 패키지 가입으로 연간 최대 47만원 상당의 혜택을 받을 수 있다고 밝혔다. 신한은행 관계자는 "생활 필수 지출항목인 통신비에 금융 혜택을 더해 KT 이용고객에게도 더 큰 혜택을 드리기 위한 서비스"라며 "앞으로도 금융과 OTT, 앱 서비스, 멤버십 혜택 등을 결합한 다양한 신상품을 출시할 것"이라고 말했다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



