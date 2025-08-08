본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기업·CEO

삼성전자, IFA 2025 참가…'AI 홈' 경험 소개한다

장희준기자

입력2025.08.08 10:20

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

개막 하루 전 '프레스 콘퍼런스'
스마트 싱스 연동 등 강조 계획

삼성전자가 유럽 최대 가전 전시회인 '국제가전박람회(IFA) 2025'에 참가한다.


삼성전자 'IFA 2025' 프레스 콘퍼런스 초대장. 삼성전자

삼성전자 'IFA 2025' 프레스 콘퍼런스 초대장. 삼성전자

AD
원본보기 아이콘

삼성전자는 내달 5~9일(현지시간) 독일 베를린에서 열리는 유럽 최대 가전 전시회 'IFA 2025'에 참가한다고 8일 밝혔다. 삼성전자는 올해 전시를 통해 인공지능(AI) 기술로 더한 '미래 홈 경험'을 선보이는 한편, 다가오는 하반기에 선보일 최신 제품들을 소개할 예정이다.

개막 하루 전인 4일에는 단독 전시장인 시티 큐브 베를린에서 프레스 콘퍼런스를 개최한다. 김철기 생활가전사업부장(부사장)이 대표 연사로 나서 AI 기술이 가정에 가져올 혁신적인 가능성을 조명하고 AI 기반 제품과 '스마트 싱스' 생태계 간 연동을 강조할 계획이다.


IFA는 미국 라스베이거스의 CES, 스페인 바르셀로나의 모바일 월드 콩그레스(MWC) 등과 함께 세계 3대 전자·IT(정보기술) 전시회로 꼽힌다. 올해 행사는 '미래를 상상하다'를 주제로 열린다.




장희준 기자 junh@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

3900% 급등에 현혹돼 올라탔다가… 폭락 직격탄 맞은 서학개미 3900% 급등에 현혹돼 올라탔다가… 폭락 직격탄 맞... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"제일 핫하다 핫해"…여배우의 청바지, 미국을 두 쪽 내다

'VIP차들 빼곡' 장애인차는 퇴짜…KLPGA 삼다수 마스터스서 무슨일이

"일본 사람들 싹쓸이"찬밥 취급 받던 쌀, 수출효자 됐다

재혼 앞둔 김병만, 혼외자 인정…"혼인 파탄 뒤 출산"

요미우리, 기사 무단 이용 퍼플렉시티에 200억대 소송…日 주요 언론 최초

"무슨 수 써서라도 단속해" 대통령 지시했지만…인력은 고작 5명

트럼프, 美401k에 비트코인 투자 허용…시장 환호

새로운 이슈 보기