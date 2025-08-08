베베쿡, 냉장 이유식 쿠팡 독점판매 론칭

영유아식품 전문 기업 '베베쿡'이 8월부터 쿠팡에서 냉장 신선 이유식 첫 판매를 개시했다고 밝혔다. 이는 쿠팡에서만 단독으로 판매되는 것으로, 쿠팡의 로켓 배송을 통해 베베쿡 냉장 이유식을 더욱 빠르고 편리하게 배송 받을 수 있게 됐다.

쿠팡에서 판매하는 제품도 베베쿡 이유식의 신선 26년 노하우를 그대로 담은 냉장 이유식으로, 앞으로는 편리하게 쿠팡에서도 구매할 수 있다.

쿠팡에서 판매되는 베베쿡 냉장 이유식은 후기 단계부터 밥과 반찬까지 다양한 단계로 구성돼 있으며, 여러 식재료의 경험을 위해 ▲한우 메뉴 ▲닭고기와 채소 등을 활용한 비한우 메뉴로 세트 구성돼 있다.

200만 엄마들이 선택한 베베쿡 냉장 이유식은 매일 아침 입고되는 식재료로 신선하게 바로 만들어 당일 밤~새벽 사이 문 앞까지 배송해주는 제품으로, 신선도가 생명인 이유식 업계에서 엄마들에게 꾸준히 사랑받고 있는 제품이다.

베베쿡 관계자는 "신선 이유식을 편리하면서도 빠르게 받고 싶다는 고객들의 니즈에 맞추어 쿠팡에서도 냉장 신선 이유식 판매를 시작하게 됐다"며, "당일 제조, 당일 배송으로 신선한 이유식의 대명사인 베베쿡과 로켓 배송으로 신선함을 그대로 소비자에게 전달해주는 쿠팡과의 제휴에 대해 업계에서는 '잘 맞는 궁합'이라고 평가받고 있다"고 밝혔다.

이어 "앞으로도 소비자의 편리성과 아이의 건강을 위해 꼼꼼하게 노력하겠다"고 덧붙였다.

한편, 쿠팡에서 판매하는 베베쿡 냉장 이유식은 일부 단계에 대해 8월 한 달간 매주 금요일~일요일까지 론칭 기념 프로모션을 진행하며, 자세한 내용은 쿠팡에서 확인할 수 있다.





