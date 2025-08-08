부산시교육청, 저경력 행정직 공무원 청렴 연수 실시

부산시교육청(교육감 김석준)은 오는 12일 부산교육연구정보원 대강당에서 재직 4년 이하의 저경력 행정직 공무원 400여명을 대상으로 청렴 연수를 실시한다고 8일 전했다.

이 연수는 공직 사회에 첫발을 내디딘 공무원들이 초기부터 청렴의 가치를 내면화하고 실무자의 책임감과 윤리의식을 함양할 수 있도록 돕기 위해 마련됐다.

연수는 김석준 교육감의 인사말을 시작으로 청렴 전문강사의 특강과 회계·급여 분야에서 발생한 감사 지적 사례에 대한 설명 등으로 진행될 예정이다.

청렴 특강에서는 실제 조직 내에서 발생할 수 있는 청렴 위반 사례와 이에 대한 실질적인 대응 방안은 물론, MZ세대 공무원들이 직무 수행 중 겪기 쉬운 소통 및 갈등 문제에 대한 구체적인 해법이 함께 제시될 예정이다. 이를 통해 실무 현장에서 체감할 수 있는 실질적이고 유익한 교육이 될 것으로 기대된다.

김석준 교육감은 "이번 연수를 통해 저경력 공무원들이 공직생활의 출발점에서부터 청렴한 자세를 갖추고 부당한 지시나 조직 내 부조리에 침묵하지 않는 당당한 공직자로 성장하길 바란다"고 말했다.

부산시교육청은 앞으로도 공직자 청렴 역량 강화를 위한 다양한 교육과 제도적 지원을 지속해 나갈 계획이다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



