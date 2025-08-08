청양 김돈곤 군수표 복지, 병원 밖까지 이어진다





청양군, 장기 입원 의료급여 수급자 '일상 복귀' 전면 지원



충남 청양군이 의료 사각지대에 놓인 장기 입원 의료급여 수급자를 위한 통합 복귀 지원사업을 본격 가동하며 '현장 중심 복지'의 새로운 지평을 열고 있다.

군은 이달부터 오는 12월까지 의료급여 특화사업 '건강 마중, 일상 이어주기'를 통해 병원에 장기 입원 중인 수급자의 건강 회복과 사회 복귀를 행정에서 체계적으로 뒷받침한다고 8일 밝혔다.

이 사업은 김돈곤 군수의 복지 철학이 현장에 구현된 대표 사례로, 반복적인 병원 생활로 인해 사회와 단절된 수급자들에게 1:1 맞춤형 건강 상담, 복지 연계, 퇴원 지원까지 통합적으로 지원하는 것이다.

특히 관외 요양병원 입원자 등 관리 사각지대에 놓인 대상자들에게도 직접 행정 접근을 통해 지속적인 상담과 모니터링을 실시함으로써, 불필요한 장기 입원을 예방하고 실질적인 자립과 복귀 기반 마련에 중점을 둔다.

이를 위해 군은 읍·면 복지 담당자, 의료급여 관리사 등이 입원기관을 방문해 건강상태 확인, 제도 안내, 가족 연계, 퇴원 후 이용 가능한 복지서비스 정보제공 등을 지원한다.

김 군수는 "복지는 병원 안에서 끝나지 않는다. 군민 모두가 삶의 터전으로 돌아올 수 있어야 진짜 복지"라며 "청양군은 앞으로도 사각지대 없는 현장 행정을 실현해 나가겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



